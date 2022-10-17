В Смольном придумали, как будут справляться со снегом во дворах, заставленных машинами

Как пишет «Фонтанка», в новых правилах речь будет идти о территориях общего пользования, в частности о той части внутриквартальной территории, за которую не отвечает ни местная УК, ни местный бизнес-центр, ни комитет по благоустройству, ни муниципальные власти.

Нынешний проект, автором которого формально выступает КГА, вводит сразу несколько изменений. «График уборки» — это нормативно-правовой акт, его необходимо согласовывать с жилищным комитетом, утверждать с администрациями районов до 1 сентября каждого года и опубликовать. В том числе — на специальном «уборочном стенде», который необходимо установить во дворах домов. На нем будет вывешиваться график зимней уборки с днями недели и часами, схема территории, а также информация об ограничениях, которые действуют в этот период.

Среди ограничений: запрещено размещение любого вида имущества (за исключением спецтехники) «на территории общего пользования внутриквартальной территории во время ее уборки в зимний период, в дни и часы, установленные графиком уборки». В этом случае будет действовать принцип периодической очистки дорог с запретом парковки.

Кроме того, есть и ряд уточнений по временным промежуткам, когда можно проводить уборку зимой: «сроки не могут превышать четыре часа в сутки с десяти до восемнадцати часов, два рабочих дня в неделю с понедельника по пятницу». Также планируется, что будет действовать правило для автомобилистов, чтобы им не пришлось перегонять машины в другой конец города: территория должна быть освобождена от всего постороннего лишь в том случае, если «на смежной внутриквартальной территории установлены иные дни уборки и время уборки».

Помимо этого, во дворах появится «эксплуатационная маркировка» — она облегчит использование «на внутриквартальной территории пешеходных коммуникаций, внутриквартальных проездов, коммунально-бытового оборудования — мусорных контейнеров, пожарных гидрантов». Новая разметка, по сути, запретит ставить машины у тропинок и контейнерных площадок вне зависимости от графика.

На данный момент нарушителей парковки во дворах отлавливает специальная служба ГАТИ. И если новые правовые акты согласуют, то введут штрафы, а автомобили нарушителей будут отправлять на штрафстоянку не только за перегороженную контейнерную площадку, но и за то, что помещал экскаватору.