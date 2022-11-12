На красной линии метро запустили первый поезд «Балтиец»

Торжественную церемонию провели на станции «Балтийская». «Трансмашхолдинг» выполнил свои обещания, сделал современные вагоны, где созданы хорошие условия не только для пассажиров, но и машинистов. Очень удобно и комфортно находится в этом вагоне. Мы договорились с производителем, что проведём опрос жителей города — на тему усовершенствования вагона», — цитирует Александра Беглова «Интерфакс».
На втором и третьем составах по-прежнему продолжаются пусконаладочные работы, однако они должны выйти на Кировско-Выборгскую линию уже до конца месяца. Александр Беглов напомнил, что в рамках масштабной программы по замене подвижного состава метрополитена в петербургской подземке появится 950 вагонов «Балтиец» и более 300 них них будут поставлены в ближайшие годы. В первую очередь новые вагоны предназначены для «красной» линии метро, затем придет очередь «синей», а после появятся на «фиолетовой» ветке.
Специально к этому событию Метрополитен также выпустил лимитированную версию «Подорожника». На нем изображен новый состав. Наличие обещают на кассах станций «Проспект Ветеранов» (вестибюль 1), «Ленинский проспект» (вестибюль 2), «Автово», «Кировский завод», «Нарвская», «Балтийская», «Пушкинская», «Владимирская», «Площадь Восстания» (вестибюль 1), «Площадь Ленина» (вестибюль 2), «Выборгская», «Лесная», «Площадь Мужества», «Политехническая», «Академическая», «Гражданский проспект», «Девяткино» (вестибюль 1), «Технологический институт» и «Приморская».
Петербургский метрополитен планирует 8 февраля 2024 года начать капитальный ремонт станции "Ладожская". Предполагается, что работы будут длиться 11 месяцев и завершатся не позднее 16 января 2024 года.
Напомним, что Смольный готовится к строительству продолжения «зеленой» ветки петербургского метро. Речь идет о первом этапе продолжения строительства станций от «Беговой» до «Планерной».
Комментарии (0)