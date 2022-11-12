На красной линии метро запустили первый поезд «Балтиец»

Специально к этому событию Метрополитен также выпустил лимитированную версию «Подорожника». На нем изображен новый состав. Наличие обещают на кассах станций «Проспект Ветеранов» (вестибюль 1), «Ленинский проспект» (вестибюль 2), «Автово», «Кировский завод», «Нарвская», «Балтийская», «Пушкинская», «Владимирская», «Площадь Восстания» (вестибюль 1), «Площадь Ленина» (вестибюль 2), «Выборгская», «Лесная», «Площадь Мужества», «Политехническая», «Академическая», «Гражданский проспект», «Девяткино» (вестибюль 1), «Технологический институт» и «Приморская».

Петербургский метрополитен планирует 8 февраля 2024 года начать капитальный ремонт станции "Ладожская". Предполагается, что работы будут длиться 11 месяцев и завершатся не позднее 16 января 2024 года.

Напомним, что Смольный готовится к строительству продолжения «зеленой» ветки петербургского метро. Речь идет о первом этапе продолжения строительства станций от «Беговой» до «Планерной».