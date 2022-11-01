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Транспорт

Смольный готовится к строительству продолжения «зеленой» ветки петербургского метро

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Администрация города в ближайшие дни собирается подписать с «Метростроем Северной столицы» (МССС) допсоглашение к рамочному контракту на выполнение работ. Речь идет о первом этапе продолжения строительства станций от «Беговой» до «Планерной».

pio3 / Shutterstock.com

Как пишет «Фонтанка», допсоглашение касается подготовительных работ на стройплощадке и монтажа проходческого щита. Исполнить договор планируется к маю 2023 года, стоимость работ оценивается в порядке 1 млрд рублей. Заключать допсоглашения поэтапно было решено ради экономии времени — пока идет строительство, следующий этап проходит экспертизу.

В самом «Метрострое Северной столицы» подтвердили, что готовятся к подписанию первого допсоглашения на новое строительство станций метро, но никаких дополнительных подробностей раскрывать не стали.

В планах комитета по развитию транспортной инфраструктуры, кроме продолжения «зеленой» ветки метро в сторону «Планерной», также приступить к продлению «фиолетовой» ветки до «Шуваловского проспекта», оранжевой — до «Кудрово», а также коричневой — до «Каретной» и электродепо «Красносельское».

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