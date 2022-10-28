Смольный собирается поднять цену на проезд в петербургском метро. Вот какие тарифы еще могут изменить в 2023 году

Также хотят увеличить цену поездки по единому электронному билету с 45 рублей до 49 рублей, а на земле — с 40 до 44 рублей. Отмечается, что по этому пункту возможен самый заметный рост во всей линейке тарифов, сразу на 10%. Соответственно, за первую поездку снимут 44 рубля по «Подорожнику» в рамках пересадочного тарифа, вторая в течение часа — прежние 10 рублей, третья и последующие — бесплатно. Единый проездной на полтора часа также прибавит в цене с 72 до 78 рублей.

Кроме того, повышение стоимости ждет и месячные проездные: они в среднем подорожают на 8,2%. Так, единый билет на месяц на все виды транспорта собираются поднять с 3 385 до 3 665 рублей, комбинированный на наземный транспорт — с 2 282 до 2 470 рублей, автобусный — с 1 815 до 1 965 рублей, на метро — с 2 495 до 2 799 рублей.

Согласно предложению комитета, рост цены возможен и на билеты для льготных категорий. Именной автобусный и именной единый для учащихся должны стоить 430 и 650 рублей соответственно. Именные студенческие — 655 рублей (на наземный транспорт), 740 рублей (метро), 1 305 рублей (единый на все). Месячный единый именной льготный билет — 726 рублей. На 8,6-8,8% дорожают суточные билеты: 270 рублей на одни сутки, 520 рублей — на трое, 920 рублей — на пять.

«Комитетом по транспорту в комитет по тарифам направлены предложения по установлению в 2023 году в отношении стоимости основных проездных билетов длительного пользования индекса потребительских цен в размере 8,22 % — этот показатель установлен комитетом финансов при формировании городского бюджета на предстоящий период. Данные предложения в настоящее время анализируются комитетом по тарифам», — подтвердили в комтрансе.