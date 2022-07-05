В Петербурге одобрили строительство станции метро «Зоопарк»

Документ с положительным решением опубликовали на портале Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. Новую станцию назвали «Зоопарк» (также известную как «Планерная»), пишет 78.ru.

Эта остановка метрополитена станет продолжением «зеленой» ветки. Речь идет о продлении участка Невско-Василеостровской линии от станции «Беговая» до «Зоопарка». Отмечается, что подготовительный этап строительства начнется в ближайшее время.