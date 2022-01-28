18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Беспилотные грузовики между Москвой и Петербургом планируют запустить уже в следующем году

Поделиться:

Между Москвой и Петербургом по федеральной трассе М-11 планируют запустить беспилотные грузовики для перевозки коммерческих грузов. Первые машины должны поехать уже в 2023 году, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Shutterstock.com

Он отметил, что первыми опробовать беспилотную трассу вызвались X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»), логистическая компания «Деловые линии», «Почта России», онлайн-ретейлер Ozon, грузовой перевозчик «Глобалтрак».

Предполагается, что создавать инфраструктуру начнут уже в 2022 году, а оператором проекта станет госкорпорация «Автодор».

В плане прописано, что за год должны представить четыре опытные образца «грузового транспортного средства с высоким уровнем автоматизации». Уточняется, что в кабине все еще будет находиться человек, но он не будет управлять транспортом, а только следить за процессом.

Напомним, о проекте заговорили еще летом 2021 года. М-11 «Нева» между Петербургом и Москвой может стать первой скоростной трассой для грузового беспилотного транспорта. Проект называют вполне реалистичным, однако для его воплощения потребуется «нормативная база» и «бизнес, который готов вложиться в это и осуществить».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: