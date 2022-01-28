Беспилотные грузовики между Москвой и Петербургом планируют запустить уже в следующем году

Он отметил, что первыми опробовать беспилотную трассу вызвались X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»), логистическая компания «Деловые линии», «Почта России», онлайн-ретейлер Ozon, грузовой перевозчик «Глобалтрак».

Предполагается, что создавать инфраструктуру начнут уже в 2022 году, а оператором проекта станет госкорпорация «Автодор».

В плане прописано, что за год должны представить четыре опытные образца «грузового транспортного средства с высоким уровнем автоматизации». Уточняется, что в кабине все еще будет находиться человек, но он не будет управлять транспортом, а только следить за процессом.

Напомним, о проекте заговорили еще летом 2021 года. М-11 «Нева» между Петербургом и Москвой может стать первой скоростной трассой для грузового беспилотного транспорта. Проект называют вполне реалистичным, однако для его воплощения потребуется «нормативная база» и «бизнес, который готов вложиться в это и осуществить».