«Подорожники» с Данилой Багровым раскупили за несколько часов

По данным «Фонтанки», всего было выпущено 5 тысяч экземпляров «Подорожников» с изображением Данилы Багрова. Предприимчивые петербуржцы уже продают редкие проездные на сайтах объявлений. Правда, с наценкой в десятки раз – цена стартует от 1000 рублей, тогда как в метро карточку можно было купить за 60 рублей.

Напомним, проездные с Данилой Багровым поступили в продажу сегодня, 13 октября. «Подорожник» стилизован к 25-летию фильма «Брат» и был выпущен ограниченным тиражом. Купить проездной можно в 17 вестибюлях станций метро, однако на некоторых точках стилизованные проездные уже закончились.