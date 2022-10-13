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Транспорт

«Подорожники» с Данилой Багровым раскупили за несколько часов

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На нескольких станциях метро лимитированные проездные закончились к 7 утра, сообщает «Фонтанка». Люди стояли за ними в очереди еще до открытия касс.

ГУП «Петербургский метрополитен»

По данным «Фонтанки», всего было выпущено 5 тысяч экземпляров «Подорожников» с изображением Данилы Багрова. Предприимчивые петербуржцы уже продают редкие проездные на сайтах объявлений. Правда, с наценкой в десятки раз – цена стартует от 1000 рублей, тогда как в метро карточку можно было купить за 60 рублей.

Напомним, проездные с Данилой Багровым поступили в продажу сегодня, 13 октября.  «Подорожник» стилизован к 25-летию фильма «Брат» и был выпущен ограниченным тиражом. Купить проездной можно в 17 вестибюлях станций метро, однако на некоторых точках стилизованные проездные уже закончились.

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