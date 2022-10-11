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В метро Петербурга появится «Подорожник» с изображением Данилы Багрова

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Проездной билет стилизован к 25-летию фильма «Брат». Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», продажа начнется 13 октября.

ГУП «Петербургский метрополитен»

Купить проездной можно будет на станциях:

  • «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2)
  •  «Ленинский проспект» (вестибюль 1)
  •  «Площадь Восстания» (вестибюль 1)
  • «Чернышевская»
  •  «Девяткино» (вестибюль 2)
  •  «Купчино»
  •  «Технологический институт»
  • «Невский проспект» (вестибюль 2)
  • «Гостиный двор»
  •  «Петроградская»
  •  «Проспект Просвещения»
  • «Владимирская»
  •  «Приморская»
  • «Площадь Александра Невского-1»
  •  «Улица Дыбенко»
  •  «Адмиралтейская»
  • «Комендантский проспект»

Отмечается, что проездные «Подорожник» с изображением Багрова выпущены ограниченным тиражом.

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