В метро Петербурга появится «Подорожник» с изображением Данилы Багрова

Проездной билет стилизован к 25-летию фильма «Брат». Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», продажа начнется 13 октября.
Купить проездной можно будет на станциях:
- «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2)
- «Ленинский проспект» (вестибюль 1)
- «Площадь Восстания» (вестибюль 1)
- «Чернышевская»
- «Девяткино» (вестибюль 2)
- «Купчино»
- «Технологический институт»
- «Невский проспект» (вестибюль 2)
- «Гостиный двор»
- «Петроградская»
- «Проспект Просвещения»
- «Владимирская»
- «Приморская»
- «Площадь Александра Невского-1»
- «Улица Дыбенко»
- «Адмиралтейская»
- «Комендантский проспект»
Отмечается, что проездные «Подорожник» с изображением Багрова выпущены ограниченным тиражом.
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