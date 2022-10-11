Смольный: до 2028 года Петербург получит почти 600 трамваев «Богатырь-М»

«Мы приступаем совместно с «Горэлектротрансом» к масштабной программе комплексного обновления подвижного состава и всей электротранспортной инфраструктуры города. В ближайшие 6 лет, до 2028 года, Петербург должен получить почти шестьсот трамваев серии «Богатырь-М»», – рассказал губернатор.

Он отметил, что первые 25 моделей трамвая уже поступили в город. Заключены контракты на поставку почти 200 «умных» трамваев, 34 из них должны поступить в Петербург до конца 2022 года. Параллельно ведется реконструкция сетей и модернизация трамвайных парков.

Ранее сообщалось, что в Петербург поставили первые двухсекционные трамваи «Богатырь» производства «ПК Транспортные системы». Новый функционал допускает работу в беспилотном режиме без водителя. Система может сама контролировать скорость, ехать, останавливаться. Помимо этого, в вагонах предусмотрены места для установки систем накопления энергии (рекуперация). В будущем составы можно будет модернизировать, они будут потреблять минимум энергии.