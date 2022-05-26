В Петербурге появятся трамваи с автопилотом. И вот как они будет выглядеть

Как сообщает «Деловой Петербург», первые машины по контракту в 6,9 млрд руб. на 57 трамваев должны быть переданы заказчику до 31 мая. На линию они выйдут уже в июне. А до конца 2023 года в Петербург поставят 138 новых двухсекционных «Богатырей» и трехсекционных «Витязей».

Нынешнюю версию «Богатыря» сильно проапгрейдили. В трамвайный вагон встроили активную систему помощи водителю, которая будет предупреждать его о внештатных ситуациях. Как утверждают производители, по сути, это автопилот.

«Есть две составляющие. Первая — система автоматического стрелочного перевода. При обновлении депо в будущем будет установлен некий диспетчерский пункт, который позволит трамвайным вагонам передвигаться на территории депо без водителя. Управление будет осуществляться из диспетчерской. Второе — это датчики, помогающие водителям. При нештатной ситуации, если водитель не принимает никаких действий, система будет сперва предупреждать его звуковыми сигналами, а в случае отсутствия реакции со стороны водителя — останавливать вагон», — пояснил коммерческий директор ПК ТС Андрей Юхненко.