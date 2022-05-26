В Петербурге появятся трамваи с автопилотом. И вот как они будет выглядеть

В Петербург поставят первые двухсекционные трамваи «Богатырь» производства «ПК Транспортные системы». Они будут со встроенным автопилотом. Рассказываем, какие еще дополнения встроят в новые трамваи.
Как сообщает «Деловой Петербург», первые машины по контракту в 6,9 млрд руб. на 57 трамваев должны быть переданы заказчику до 31 мая. На линию они выйдут уже в июне. А до конца 2023 года в Петербург поставят 138 новых двухсекционных «Богатырей» и трехсекционных «Витязей».
Нынешнюю версию «Богатыря» сильно проапгрейдили. В трамвайный вагон встроили активную систему помощи водителю, которая будет предупреждать его о внештатных ситуациях. Как утверждают производители, по сути, это автопилот.
«Есть две составляющие. Первая — система автоматического стрелочного перевода. При обновлении депо в будущем будет установлен некий диспетчерский пункт, который позволит трамвайным вагонам передвигаться на территории депо без водителя. Управление будет осуществляться из диспетчерской. Второе — это датчики, помогающие водителям. При нештатной ситуации, если водитель не принимает никаких действий, система будет сперва предупреждать его звуковыми сигналами, а в случае отсутствия реакции со стороны водителя — останавливать вагон», — пояснил коммерческий директор ПК ТС Андрей Юхненко.
Новый функционал допускает работу в беспилотном режиме без водителя. Система может сама контролировать скорость, ехать, останавливаться и так далее. Однако пока запустить ее в полной мере невозможно: к этому не готовы инфраструктура и законодательство. Поэтому часть функций пока будет отключена. Но ее можно будет внедрять поэтапно с развитием инфраструктуры.
У дверей установили подогреваемые зоны, чтобы в холодное время года не было наледи при входе в салон. Улучшена и система кондиционирования, появилась система приоритетного проезда на светофорах, увеличилось количество посадочных мест (теперь их 47). На дверях помимо уже привычного адресного открытия предусмотрены светодиодные сигнальные линии, горящие зеленым и красным и срабатывающие одновременно со звуковым сигналом.
Помимо этого, в вагонах предусмотрены места для установки систем накопления энергии (рекуперация). В будущем составы можно будет модернизировать, и они будут потреблять минимум энергии.
Комментарии (0)