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Транспорт

«Мост глупости» теперь не только для автомобилей. Баржа зацепила арку 1-го Инженерного моста.

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Теперь мосты стали кошмаром не только для водителей грузовых автомобилей. Сегодня под новый «мост глупости» попала баржа на буксире.

Происшествие с баржой произошло на пересечении Фонтанки и Мойки. Жертвой стала арка 1-го Инженерного моста. Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» дали комментарий для 78.ru. они заявили, что инженеры проведут обследование моста, однако видимых повреждений после аварии нет. Что именно стало причиной водно-транспортного происшествия на данный момент неизвестно. Некоторые петербуржцы сообщили, что подобные происшествия возле 1-го Инженерного моста — не редкость.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств столкновения парома с 1-м Инженерным мостом в Петербурге. Они проверят соблюдение безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Недавно в Петербурге еще один «мост глупости» появился на Дальневосточном проспекте.

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