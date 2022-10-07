В Петербурге появился еще один «мост глупости». В этот раз на Дальневосточном проспекте

Вчера под путепроводом на стыке Дальневосточного и Новочеркасского проспектов застрял грузовой автомобиль. В результате на этом участке собралась пробка.

При этом петербуржец ранее уже предлагал реконструировать проезд, но в ведомстве ему ответили, что такие работы не предвидятся.

Напомним, что подобный случай не первый для Петербурга. Ранее «мост глупости» появлялся в Пулкове. Но самый знаменитый находится на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. За все время он не дал проехать более двум сотням фургонов. Решить проблему пытались разными способами: красили светоотражающей краской, ковали в металлические цепи, а неизвестные устанавливали картонного супермена с лицом бывшего вице-губернатора города Игоря Албина.

В одно время власти даже закрывали злосчастный мост на ремонт из-за частых аварий и подумывали об увеличении высоты проезда. Но при этом находились и везунчики, которым все-таки удавалось проехать в этом месте.