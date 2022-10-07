Смольный возьмет в кредит 8 миллиардов рублей на строительство метро

Губернатор Александр Беглов подписал соглашение с правительством РФ. По нему Петербург возьмет в кредит 8 миллиардов рублей на улучшение транспортной инфраструктуры. В документе закреплено распределение выделенных средств на оранжевую и коричневую ветки. Об этом заявляет пресс-служба администрации города.

«Большую часть суммы, а это свыше 6 млрд рублей, направят на строительство Красносельско-Калининской линии. Кредит поможет спроектировать и построить участок от станции «Казаковская» до «Обводного канала—2», включая электродепо «Красносельское». В эту же статью расходов заложен отрезок подземки от «Казаковской» до «Путиловской». Оставшиеся 1,75 млрд рублей направят на продолжение Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от «Спасской» до «Большого проспекта» («Горный институт»)», — говорится в сообщении.

Ранее Смольный вдвое урезал расходы на строительство метро. На эту часть в проекте бюджета на 2023 год отведено 30 млрд рублей. Также теперь на всех ветках петербургского метрополитена действует мобильная связь и интернет.

Вчера в сети всплыли рендеры будущей станции «Шуваловский проспект». В Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга признали, что внешний облик будет выглядеть в точности как на картинке, а вот внутренняя часть может измениться.