Как будет выглядеть станция «Шуваловский проспект»? Ответили в комитете по транспорту Петербурга

Как пишет «Комсомольская правда», в КРТИ подтвердили, что тиражируемые в соцсетях картинки — актуальный облик станции «Шуваловский проспект». В 2020 году разработкой архитектурно-художественных решений павильонов и всех внутренних помещений занималось АО «Метрогипротранс».

«В настоящее время Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласована проектная документация в части внешнего вида наземных павильонов. Данное архитектурно-художественное решение является актуальным. Визуализация внутренних помещений находится в стадии согласования», — сообщили в пресс-службе комитета.

Отмечается, что внешний облик будет выглядеть в точности как на картинке, а вот внутренняя часть может измениться. Кроме того, как раз сейчас завершаются общественные обсуждения на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре. До 7 октября включительно можно принять в них участие.

Станция метро «Шуваловский проспект» будет располагаться на Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линии сразу за «Комендантским проспектом». Новое место будет связано со станцией «Каменка» зеленой ветки. Предполагается, что «Шуваловский проспект» запустят не раньше 2030 года.