Продавать «электронные системы доставки никотина и жидкости для них» будет запрещено с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. На прошлой неделе, 12 ноября, аналогичное ограничение ввели в Ленобласти. Штраф за нарушение запрета для граждан составит от 1 до 3 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 7 до 20 тысяч, для организаций — от 10 до 30 тысяч рублей.

Власти считают, что ограничение не скажется негативно на экономике города. Комитет по промышленной политике насчитал в Петербурге 615 торговых точек, где продают вейпы и жидкости для них, — это 0,6% от общего числа всех магазинов города.

До окончательного принятия запрета более 58% участников опроса на сайте Заксобрания высказались против этой меры. При этом, как отмечает «Ротонда», еще месяц назад большинство респондентов поддерживали полный запрет или строгие ограничения. Результаты изменились в день, когда депутаты рассмотрели законопроект в первом чтении.

Ранее парламентарии ссылались на этот опрос как на подтверждение того, что горожане поддерживают их решение. Спикер Заксобрания Александр Бельский предположил, что голоса против ограничений могли быть вброшены. Впрочем, он также заявил, что результаты опроса в любом случае нельзя считать показательными, поскольку голосование началось еще в начале года.