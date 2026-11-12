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В Ленобласти запретили продавать вейпы и жидкости для них

Заксобрание Ленобласти в третьем чтении одобрило полный запрет на розничную продажу электронных сигарет и жидкостей для них. За него проголосовали все 43 депутата, присутствовавших на заседании.

Pupsiki / Shutterstock

Ограничение начнет действовать 1 марта 2027 года и останется в силе в течение пяти лет — до 1 марта 2032-го. Запрет распространяется на все электронные системы доставки никотина и жидкости для них. Право вводить такое ограничение российские регионы получили после введения специального федерального закона.

За нарушение новых правил будут штрафовать. Для граждан и должностных лиц взыскание составит от одной до трех тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от семи до 20 тысяч, для организаций — от 10 до 30 тысяч рублей.

Петербургские депутаты также планируют запретить продажу вайпов. Ранее в городском Заксобрании заявили, что примут соответствующий закон одновременно с Ленобластью. Накануне, 11 ноября, документ прошел первое чтение.

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