Адюльтер на $7 млрд. Как глава NVIDIA изменил жене (со шпионкой из КНР?) и обвалил рынок? Такие секс-скандалы уже случилась? Спойлер: Да!

Акции компании Nvidia летят вниз на фоне громкого скандала. Основатель некогда самой дорогой компании в мире Дженсен Хуанг признался в том, что изменял жене с девушкой, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. Сообщается, что адюльтер уже обошелся Хуангу более чем в 7 млрд долларов. Однако, самое главное, под вопросом будущее важнейшей компании в мире победившего искусственного интеллекта. Как интрижка миллиардера поставила создала угрозу целой отрасли? Случалось ли такое раньше? Разбираемся в материале Собака.ru!
Что случилось?
«Я изменил своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Нет оправдания тому, что я сделал. Я глубоко сожалею» — такое сообщение в конце прошлой недели разослал своим сотрудникам глава Nvidia Дженсен Хуанг (текст приводит издание Axios).
Новость подхватили ведущие издания по всему миру. Дело в том, что речь идет не просто об интрижке миллиардера на стороне. Как полагают журналисты и американские власти, глава важнейшей компании для развития искусственного интеллекта (именно на Nvidia в этом году пришлось 92% поставок оборудования для обучения ИИ) мог вступить в связь с китайской шпионкой.
После этих сообщений совет директоров Nvidia начал расследование в отношении главы компании. Акции компании просели более чем на 6% (что означает потери в десятки миллиардов долларов, если учесть, что еще в прошлом году фирма Хуанга стала на некоторое время самой дорогой в мире, обогнав Apple). Скандал уже обошелся иконе Кремниевой долины более чем в 7 млрд долларов.
Почему женщину называют китайской шпионкой?
Признание Хуанга стало шоком для индустрии, но его сложно назвать совсем неожиданным. О предполагаемой внебрачной связи миллиардера еще в октябре написала газета New York Times.
«Высокопоставленная сотрудница сингапурской компании, попала под подозрение в связи с возможной отправкой передовых чипов Nvidia в Китай, — писали тогда журналисты. — Теперь американские власти пришли к выводу, что она — китайская разведчица, снабжающая Пекин данными. Однако то, что стало известно впоследствии, оказалось еще тревожнее. Слежка за этой женщиной — ее имя Алиса Хуан или Хуан Лэ — показала, что у нее сложились очень тесные отношения с главой Nvidia Дженсеном Хуаном».
Впрочем, известно об Алисе Хуан немного. Как писали журналисты, неизвестно даже, какое именно ведомство заподозрило ее в шпионаже, и что стало для этого поводом. Ей 42 года, она гражданка КНР, предположительно работала в китайских СМИ, а затем в финансовом секторе. После женщина перебралась в Сингапур, где заняла высокую позицию в компании Megaspeed, которую давно подозревают в тесных связях с китайскими властями. В свою очередь власти Китая отвергают обвинения в шпионаже.
Неизвестно, как долго длились отношения Хуанга с китаянкой — согласно публикации El Pais, существуют доказательства их взаимодействия летом 2024 и весной 2025 года.
Как скандал шатает фондовый рынок?
На следующий день после признания миллиардера акционеры Nvidia подали в суд на него самого и компанию за утаивание информации. Акции производителя чипов просели на несколько процентов.
Учитывая положение Nvidia на рынке, скандал вышел на уровень глав государств. 10 ноября президент США Дональд Трамп вынужден был давать комментарии по этому поводу.
«Я действительно говорил с [Хуангом] сегодня, — рассказал американский лидер. — И он сказал, что абсолютно не подозревал, что [женщина, с которой он встречался], — шпионка. Я правда ему верю».
Однако эти слова не успокаивают инвесторов — акции компании падают практически непрерывно, начиная с конца октября. Сейчас одна ценная бумага стоит почти на 50 долларов дешевле, чем полмесяца назад. Компания, являющаяся главным бенефициаром ИИ-гонки, растеряла за это время весь рост за год. Как писало агентство Bloomberg, скандал с Хуангом наглядно продемонстрировал риски, с которыми сталкивается вся ИИ-отрасль в условиях глобального противостояния Китая и США.
Впрочем, пока рыночные последствия выглядят серьезными только для Nvidia, индекс Dow Jones (показывает общую динамику акций технологических компаний) восстанавливается после резкого падения в конце прошлой недели.
Такого раньше не бывало?
На самом деле Хуанг — далеко не первый руководитель многомиллиардной компании, который оказался в центре сексуального скандала (даже если вынести за скобки грандиозный скандал с Харви Вайнштейном в 2010-е).
Так, в 2005-м своего поста лишился руководитель корпорации Boeing Гарри Стоунсайфер. Он был известен тем, что ввел очень жесткие этические стандарты в компании (до него производитель самолетов оказался вовлечен в целую серию коррупционных скандалов).
Новость о том, что 68-летний Стоунсайфер, состоявший в браке полвека, завел любовницу (ею оказалась 48-летняя лоббистка из Вашингтона), была воспринята компанией как свидетельство его недальновидности и неспособности управлять делами корпорации. Впрочем, рынки отреагировали на эту новость спокойно — акции производителя самолетов снизились менее чем на 1%.
В 2012-м руководитель крупнейшей компании по продаже электроники в США Best Buy Co. Брайан Данн лишился своего поста за роман с 29-летней подчиненной. Впрочем, акции фирмы на этой новости только выросли.
Более того, сексуальные скандалы вокруг руководителей компаний стали даже объектом научных и журналистских исследований. Так, в 2015 году журнал Fortune опубликовал материал, где рассмотрел больше 200 примеров (включая домогательства, ложь инвесторам и другие примеры неэтичного поведения). Средний ущерб составил 226 млн долларов в течение трех дней после появления новостей. В течение года компании, чьи руководители были уличены, теряли 11–14% капитализации.
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