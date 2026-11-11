Адюльтер на $7 млрд. Как глава NVIDIA изменил жене (со шпионкой из КНР?) и обвалил рынок? Такие секс-скандалы уже случилась? Спойлер: Да!

Что случилось?

«Я изменил своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Нет оправдания тому, что я сделал. Я глубоко сожалею» — такое сообщение в конце прошлой недели разослал своим сотрудникам глава Nvidia Дженсен Хуанг (текст приводит издание Axios).

Новость подхватили ведущие издания по всему миру. Дело в том, что речь идет не просто об интрижке миллиардера на стороне. Как полагают журналисты и американские власти, глава важнейшей компании для развития искусственного интеллекта (именно на Nvidia в этом году пришлось 92% поставок оборудования для обучения ИИ) мог вступить в связь с китайской шпионкой.

После этих сообщений совет директоров Nvidia начал расследование в отношении главы компании. Акции компании просели более чем на 6% (что означает потери в десятки миллиардов долларов, если учесть, что еще в прошлом году фирма Хуанга стала на некоторое время самой дорогой в мире, обогнав Apple). Скандал уже обошелся иконе Кремниевой долины более чем в 7 млрд долларов.