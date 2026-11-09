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AdVita собирает новогодние подарки для пациентов онкологических клиник Петербурга

Благотворительный фонд AdVita начал подготовку к Новому году и объявил сбор подарков для взрослых, которые проходят лечение в онкологических отделениях трех петербургских больниц. В этом году волонтеры хотят поздравить 500 человек. Присоединиться к акции можно, передав нужные вещи или пожертвовав деньги.

AnnGaysorn / Shutterstock

В рамках акции «Подарок для души» фонд принимает пледы размером 150 × 180 или 150 × 200 сантиметров, деревянные елочные игрушки, сканворды и кроссворды.

Принести подарки можно в двух местах:

  • Офис AdVita на улице Ольминского, 6А, помещение 4-Н. Он работает по будням с 10:00 до 19:00, ближайшая станция метро — «Елизаровская».
  • Магазин «Легко-Легко» на Бармалеева улице, 3. Подарки принимают ежедневно с 10:00 до 21:00, рядом находится метро «Петроградская».

Еще один вариант — заказать необходимые вещи на маркетплейсе и отправить доставкой прямо в офис фонда.

Кроме того, AdVita собирает 500 тысяч рублей. Эти деньги направят на покупку того, чего будет не хватать, упаковку и доставку подарков. Поддержать акцию финансово можно через сайт фонда.

Новогодние сюрпризы получат пациенты НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой, НМИЦ имени В. А. Алмазова и Городской клинической больницы № 31.

AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым, которые проходят лечение в Петербурге от онкологических, гематологических и иммунологических заболеваний. Организация оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, ищет доноров костного мозга, арендует жилья для иногородних пациентов, оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким.

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