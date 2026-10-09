Прилавок из старых дверей и керамические фигурки на входе! Вот как выглядит благотворительный магазин «Легко-Легко» после переезда

Пространство перестраивали под нужды «Легко-Легко» — в том числе для размещения мастерской и печей для обжига. Во время обустройства на новой точке денег хватало не на все, поэтому, как признается проект в соцсетях, новый прилавок пришлось делать самим.

Вместо готовой мебели команда нашла на «Авито» старые двери — похожие на те, что можно встретить в петербургских парадных. Из них художница Света Азарова и собрала новый прилавок. Когда двери только занесли в новое помещение, оказалось, что вживую они значительно монументальнее, чем на фотографиях. Художнице даже пришлось искать болгарку, хотя обычно свои работы она выполняет лобзиком!