Прилавок из старых дверей и керамические фигурки на входе! Вот как выглядит благотворительный магазин «Легко-Легко» после переезда

В сентябре благотворительный магазин с инклюзивными мастерскими «Легко-Легко», который помогает десяткам социальных проектов (например, AdVita, «Ночлежке» и «Антону тут рядом»!) открылся на новом месте в здании на Бармалеева, 3. Собака.ru рассказывает, как проходил ремонт на новой точке, и делится его результатами!
Прежнее помещение бывшей фабрики «Светоч» на Большой Пушкарской, где «Легко-Легко» отработал 15 лет, магазину пришлось покинуть из-за начавшегося там капремонта. Переезду предшествовали долгие поиски нового места. Команда не хотела покидать Петроградскую сторону, поэтому сразу же приняла решение, когда увидела помещение на Бармалеева.
Татьяна Найко
Руководитель благотворительного магазина «Легко-Легко»
Бармалеева улица купила нас сразу. Это красивейшее доступное для всех наших гостей место на Петроградской, в пяти минутах от метро, где много окон и света. Арендодатели у нас прекрасные — они легко сделали скидку на социальность проекта.
Пространство перестраивали под нужды «Легко-Легко» — в том числе для размещения мастерской и печей для обжига. Во время обустройства на новой точке денег хватало не на все, поэтому, как признается проект в соцсетях, новый прилавок пришлось делать самим.
Вместо готовой мебели команда нашла на «Авито» старые двери — похожие на те, что можно встретить в петербургских парадных. Из них художница Света Азарова и собрала новый прилавок. Когда двери только занесли в новое помещение, оказалось, что вживую они значительно монументальнее, чем на фотографиях. Художнице даже пришлось искать болгарку, хотя обычно свои работы она выполняет лобзиком!
Не обошлось и без импровизации с фасадом. Рядом с только что установленными дверьми обнаружилась большая дыра, которая портила вид обновленного входа. Строитель и волонтер Боря заделал ее бетоном, а, пока материал застывал, команда украшала его керамическими фигурками из мастерской, так как под рукой в этот момент оказались только они.
Уже почти месяц магазин принимает посетителей на Бармалеева. Здесь проходят благотворительные мастер-классы, а в мастерской лепят фирменные домики. Вскоре на новом месте также откроется выставка «Сказочный лес» ведущего керамиста проекта Ирины Жариковой.
Татьяна Найко
Руководитель благотворительного магазина «Легко-Легко»
Город уже утвердил нашу новую вывеску, так что скоро мы отремонтируем входную группу — и будет все как у людей. Если сможем остановить ремонт.
«Легко-Легко» появился в 2009 году по инициативе волонтеров фонда помощи онкопациентам AdVita. В 2016 году у проекта открылись инклюзивные мастерские, где сегодня работают пять сотрудников с инвалидностью. Каждый год команда проводит более 100 благотворительных мероприятий. За все время своей работы на помощь людям с онкологическими заболеваниями проект перечислил свыше 18 миллионов рублей.
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