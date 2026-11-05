Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Стендапом и камерным концертом отметит свое 36-летие «Ночлежка»

Старейшая в Петербурге организация помощи бездомным в ноябре празднует свой день рождения. Вечеринка в честь этого в городе пройдет 28 ноября в 19:00. Немного раньше, 23 ноября, важную дату отметят в московском филиале «Ночлежки».

AnnaStills / Shutterstock

Петербургских гостей ждут в офисе благотворителей на Малом проспекте Васильевского острова, 57к4Ж. Организаторы праздника обещают стендап и камерный акустический концерт. День рождения не обойдется и без торта. Попасть на вечеринку можно по билетам. Выручка с их продаж пойдет на строительство второго «Ночного приюта» в Петербурге.

«Нам 36. И мы хотим отметить их так, чтобы стало немного теплее не только нам, но и тем, кому зимой особенно нужен теплый ночлег», — говорят в «Ночлежке».

Сбор на шелтер, который сможет принимать до 44 человек за ночь и будет включать отдельную женскую комнату на четыре места, продолжается весь ноябрь. Как будет выглядеть новый приют, показывала Собака.ru.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: