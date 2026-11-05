Стендапом и камерным концертом отметит свое 36-летие «Ночлежка»

Петербургских гостей ждут в офисе благотворителей на Малом проспекте Васильевского острова, 57к4Ж. Организаторы праздника обещают стендап и камерный акустический концерт. День рождения не обойдется и без торта. Попасть на вечеринку можно по билетам. Выручка с их продаж пойдет на строительство второго «Ночного приюта» в Петербурге.

«Нам 36. И мы хотим отметить их так, чтобы стало немного теплее не только нам, но и тем, кому зимой особенно нужен теплый ночлег», — говорят в «Ночлежке».

Сбор на шелтер, который сможет принимать до 44 человек за ночь и будет включать отдельную женскую комнату на четыре места, продолжается весь ноябрь. Как будет выглядеть новый приют, показывала Собака.ru.