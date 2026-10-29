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Передать тыкву в помощь минипигам предлагают в магазинах «Спасибо!»

Горожане могут не выбрасывать ненужные остатки тыквы, а сдать их в специальный контейнер во дворе Василеостровского рынка, рассказали Собака.ru в благотворительных магазинах «Спасибо!». Все собранные овощи передадут частному приюту «Поддержи меня» в Ленобласти, где заботятся о минипигах, от которых отказались прежние хозяева.

PPT14TH / Shutterstock

«После осенних праздников у многих остаются тыквы, которые уже не пригодятся для украшения или приготовления блюд. Вместо того чтобы их выбрасывать, можно передать овощи на доброе дело. <...> Так праздничный декор превратится в полезное угощение для животных, которым необходимы внимание и забота», — говорят в «Спасибо!».

Пункт приема тыкв от благотворительных магазинов «Спасибо!» будет работать с 1 по 4 ноября. Пожертвовать приюту можно и другие сезонные овощи. Чтобы остатки плодов были безопасны для животных, организаторы акции просят очищать их от следов краски и посторонних предметов, а также упаковывать в водонепроницаемый пакет.

Благотворительный проект «Спасибо!» появился в Петербурге в 2010 году. Сеть его магазинов работает как социальное предприятие: часть вещей бесплатно получают нуждающиеся (до 10 тысяч человек в год!), а выручка от продаж в торговых точках направляется в благотворительные фонды. «

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