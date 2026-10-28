Dictionary назвал словом 2026 года maxxing («максинг») — термин, который означает стремление к наивысшим показателям. Его «можно использовать само по себе или добавлять в конец любого другого слова, чтобы показать, что вы делаете что-то по максимуму или оптимизируете это настолько, насколько возможно», отмечают составители словаря.

Первые упоминания «максинга» появились на форумах еще в середине 2010-х, а к 2026-му количество поисковых запросов резко выросло. На сегодняшний день maxxing — это уже не просто пачка трендов с забавными названиями, а целое движение, в логике которого человек смотрит на себя как на проект, в котором всегда найдется что-то требующее правок. Среди самых популярных направлений looksmaxxing (работа над внешностью), sleepmaxxing (настройка сна и режима), proteinmaxxing (больше белка в рационе), datingmaxxing (прокачка знакомств и отношений).