Петербуржцы стали реже ходить в торговые центры. Трафик упал сильнее, чем в Москве

Аналитики связывают снижение трафика с тем, что покупатели стали осторожнее обращаться с деньгами. Люди чаще сравнивают цены, откладывают покупки и реже приобретают что-то спонтанно. Особенно это заметно в магазинах одежды и обуви, товаров для дома и ремонта.

Снижение числа посетителей отражается и на выручке магазинов — прежде всего тех, которые рассчитывают на импульсивные покупки. По словам регионального директора NF Group Евгении Хакбердиевой, падение трафика уже сказывается на оборотах арендаторов. В Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла отмечают, что магазины в таких условиях пересматривают ассортимент и пытаются договориться с владельцами торговых центров о более выгодных условиях аренды.

В конце марта Forbes сообщал, что за год в Петербурге закрылись тысячи магазинов. Если в начале 2025 года работало 44 тысячи торговых точек, то в первые месяцы 2026 — 42,2 тысяч. Как пояснили тогда эксперты изданию, все дело в том, что в последнее время офлайн-бизнесу становится все сложнее: давление усиливают конкуренция с маркетплейсами, рост издержек и увеличение налоговой нагрузки.