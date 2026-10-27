Манифест поколения в долгах: почему 30-летние оказались в финансовой ловушке

Издание приводит слова аналитика данных из Нью-Йорка. Он отмечает, что раньше задумывался о свадьбе, детях и покупке двухкомнатной квартиры (медианная стоимость аренды жилья в крупнейшем городе США составляет 6000 долларов, или почти 485 тысяч рублей в месяц).

«Раньше, я думал, что к 30 годам поставлю галочки напротив плюс-минус всех этих пунктов [в моем плане на жизнь], — сетует молодой человек. — Больше я так не думаю. Я все больше убеждаюсь, что многое из этого для меня совершенно недостижимо».

Журналисты подчеркивают, что фрустрация миллениалов становится особенно острой, когда они вспоминают о том, как жили их родители. «В 1990-е свадьба в 26, дети к 28 и дом около 30 были обычным делом», — напоминают журналисты.

С тех пор доля американцев, которые не могут позволить себе стать родителями, выросла на десятки процентных пунктов. Так, семейная пара из двух молодых учителей (по американским меркам работники школ имеют весьма неплохие зарплаты) призналась, что, несмотря на престижную позицию, они «не могут снять двухкомнатную квартиру».

Одна из супругов, 31-летняя учительница по имени Фиона, добавляет, что «чувствует много боли» от мысли, что стареет, так и не получив тех возможностей, которые были у ее родителей. «Мне очень обидно от того, насколько я вынуждена быть осторожной в своих решениях», — заключает девушка.