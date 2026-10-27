Манифест поколения в долгах: почему 30-летние оказались в финансовой ловушке

Сегодня миллениалы — одно из самых многочисленных поколений в мире. Они занимают крупнейшую долю в населении России и США. При этом дела у тех, кому за 30, идут не лучшим образом. Многие люди, даже построив успешную карьеру, не могут позволить себе жилье и вынуждены откладывать создание семьи. На этой неделе газета The New York Times опубликовала большой материал: «Им не по карману дом. Им не по карману ребенок. Им не по карману жизнь. Это тридцатилетние». Это своего рода манифест тех, кто оказался в финансовой ловушке. Коротко пересказываем текст, в героях которого многие узнают себя (даже если не живут в Нью-Йорке и вообще в Америке).
Многие молодые люди чуть за 30 сталкиваются с тем, что до сих пор не могут позволить себе ту жизнь, которую вели их родители в том же возрасте. Кто-то живет от зарплаты до зарплаты, кто-то откладывает свадьбу до лучших времен, кому-то приходится выбирать — покидать родной мегаполис, чтобы позволить себе жилье, или оставаться, наблюдая за пугающим ростом цен на аренду квартир.
«У нынешних тридцатилетних далеко не все в порядке», — резюмирует автор The New York Times Трой Клоссон.
Как подтверждает исследователь поколений Джейсон Дорси, сходные чувства испытывают 30-летние «по всей территории США». «Им действительно кажется, что они остались за бортом».
Как пишет New York Times, в ходе подготовки материала им удалось поговорить «почти что с двумя десятками молодых людей чуть за 30», и почти все они сказали, что образ взрослой жизни, который им обещали прежде, «оказался фикцией».
«Многие работают полный день, но зарабатывают ровно столько, чтобы покрыть стоимость базовых товаров и услуг, — отмечают журналисты. — Рост зарплат проигрывает инфляции, расходы на здравоохранение стремительно растут. Людям приходится урезать расходы на посещение салонов красоты, встречи с друзьями и даже на покупку свежих фруктов. Тридцатилетние чувствуют, что взрослая жизнь им не по карману.
Издание приводит слова аналитика данных из Нью-Йорка. Он отмечает, что раньше задумывался о свадьбе, детях и покупке двухкомнатной квартиры (медианная стоимость аренды жилья в крупнейшем городе США составляет 6000 долларов, или почти 485 тысяч рублей в месяц).
«Раньше, я думал, что к 30 годам поставлю галочки напротив плюс-минус всех этих пунктов [в моем плане на жизнь], — сетует молодой человек. — Больше я так не думаю. Я все больше убеждаюсь, что многое из этого для меня совершенно недостижимо».
Журналисты подчеркивают, что фрустрация миллениалов становится особенно острой, когда они вспоминают о том, как жили их родители. «В 1990-е свадьба в 26, дети к 28 и дом около 30 были обычным делом», — напоминают журналисты.
С тех пор доля американцев, которые не могут позволить себе стать родителями, выросла на десятки процентных пунктов. Так, семейная пара из двух молодых учителей (по американским меркам работники школ имеют весьма неплохие зарплаты) призналась, что, несмотря на престижную позицию, они «не могут снять двухкомнатную квартиру».
Одна из супругов, 31-летняя учительница по имени Фиона, добавляет, что «чувствует много боли» от мысли, что стареет, так и не получив тех возможностей, которые были у ее родителей. «Мне очень обидно от того, насколько я вынуждена быть осторожной в своих решениях», — заключает девушка.
The New YorkTimes подчеркивает, что речь не о единичных случаях. На свои финансы жалуются юристы, программисты и другие специалисты, чей социальный статус должен был открывать доступ к беззаботной жизни среднего класса.
Одна из героинь признается, что в 31 год вынуждена была просить денег у родителей, чтобы заняться лечением болей в спине. «У девушки почти нет сбережений, а иногда она ужинает картошкой фри», — добавляют журналисты.
Авторы отмечают, что фрустрация миллениалов постепенно становится политическим фактором, который приводит к тому, что в отдельных городах и целых штатах к власти приходят те, кого называют «демократическими социалистами» (голоса молодых людей также принесли победу левым на выборах в Берлине).
Вероятно, тенденции эти будут лишь усиливаться, во всяком случае, если не удастся найти выход из финансовой ловушки, в которой оказались 30-летние.
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