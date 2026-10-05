СМИ: Тарифы на ЖКХ будут расти в 8 раз быстрее, чем ВВП России! Почему так резко? А воду летом перестанут отключать?

Сейчас много говорится о том, что тарифы ЖКХ будут расти в восемь раз быстрее, чем ВВП страны, вдвое обгоняя уровень инфляции. Стоит ли ждать принципиальных изменений в нашем коммунальном хозяйстве?

Если коротко, нет. Анонсированный рост тарифов — это попытка догнать то, что мы упустили за последние 10 лет в результате той государственной политики, которая все это время проводилась. Она заключалась в том, что регулирование тарифов на ЖКХ у нас сводилось просто к установлению предельных индексов изменения стоимости коммунальных услуг.

Эти индексы, то есть установленный правительством предел для повышения тарифов, много лет подряд были ниже фактической инфляции. Ниже настолько, что за десятилетие рост стоимости коммунальных услуг отстал от накопленной инфляции на 23 процентных пункта. Отсюда недоремонты, износ оборудования, маленькие зарплаты в отрасли и низкий престиж связанных с ней профессий.