Личный опыт: как просмотр рилсов может разрушить способность общаться с людьми вживую? И что с этим делать?

«Недавно во время разговора с незнакомцем на вечеринке я поймала себя на том, что мысленно подгоняю собеседника: "Давай уже быстрее, переходи к сути — ты сейчас скажешь это, потом то, но к чему ты ведешь?!"», — пишет британская журналистка Ханна Эванс.

В своем тексте для The Guardian она признается, что уже не в первый раз замечает за собой такую реакцию. «В последние месяцы я ощущала усталость или даже раздражение, когда близкие собирались рассказать анекдот или историю из жизни, которые я уже слышала», — признается автор.

Она отмечает, что такая реакция возникала у нее даже во время работы, когда она брала интервью у героев. Журналистке требовалось прикладывать «героические усилия», чтобы сосредоточиться на разговоре, как только он «переставал быть по-настоящему увлекательным».