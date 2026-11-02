Личный опыт: как просмотр рилсов может разрушить способность общаться с людьми вживую? И что с этим делать?

Увлечение короткими видео может быть связано с трудностями в общении с живыми людьми — об этом не раз писали ученые (к примеру, здесь и здесь). В самом конце сентября журналистка одного из ведущих мировых изданий Guardian Ханна Эванс написала колонку о том, как пристрастие к рилсам практически уничтожило ее способность вести содержательные беседы. Пересказываем этот текст и спрашиваем у психологов, что делать, если хочется поставить собеседника на скорость х2?
«Недавно во время разговора с незнакомцем на вечеринке я поймала себя на том, что мысленно подгоняю собеседника: "Давай уже быстрее, переходи к сути — ты сейчас скажешь это, потом то, но к чему ты ведешь?!"», — пишет британская журналистка Ханна Эванс.
В своем тексте для The Guardian она признается, что уже не в первый раз замечает за собой такую реакцию. «В последние месяцы я ощущала усталость или даже раздражение, когда близкие собирались рассказать анекдот или историю из жизни, которые я уже слышала», — признается автор.
Она отмечает, что такая реакция возникала у нее даже во время работы, когда она брала интервью у героев. Журналистке требовалось прикладывать «героические усилия», чтобы сосредоточиться на разговоре, как только он «переставал быть по-настоящему увлекательным».
Источником своей проблемы Эванс называет просмотры коротких видео. Она рассказывает, что в начале 2026 года перешла на фриланс и стала полностью работать из дома. По ее словам, до этого момента она не обращала внимания на то, насколько агрессивно социальные сети «навязывают пользователям рилсы».
«Часы моего "рабочего дня" уходили на их просмотр, — пишет журналистка. — Этот контент, алгоритмически подбираемый под мои интересы, начал конкурировать с реальным живым общением. Подсознательно я стала ждать, что разговор будет идти в том же темпе, [что и короткое видео], и его по желанию можно будет пролистнуть».
Автор Guardian признается, что испытала большое облегчение, когда узнала, что ее подруга столкнулась с аналогичной проблемой. «Она сказала мне, что подсела на рилсы и теперь не выносит, когда в разговоре всплывает какая-то релевантная информация. Еще лучше мне стало, когда она заявила, что было бы неплохо ставить разговор на двойную скорость или вовсе его проматывать».
Все это, продолжает Эванс, является еще одним доказательством, что «цифровой дуализм», то есть жесткое разделение между онлайн- и офлайн-привычками — ложная конструкция. Интернет во многом формирует наш стиль взаимодействия с информацией в реальном мире.
Екатерина Карабанова
Клинический психолог W Clinic Центр психологии и психотерапии:
«При просмотре коротких видео снижается синхронная работа нейронных сетей в областях, которые отвечают за зрительно-пространственное восприятие, эпизодическую память и когнитивный контроль. При этом в зонах, связанных с реакцией на внешние раздражители (височные и лобные области), синхронность, наоборот, растет. То есть мозг переключается: человек внимательнее к форме (яркой картинке, смене кадра), но хуже обрабатывает глубокое содержание».
«Короткие видео ослабляют нашу способность удерживать внимание на намерении что-то сделать, после того как нас отвлекли, — пишет девушка, ссылаясь на исследование 2023 года. — Это тревожно, если учитывать тот факт, что во время разговора надо запоминать информацию и концентрироваться на том, чтобы ответить на ранее прозвучавшие тезисы».
Эванс обратилась к Франческо Киосси, одному из авторов этой научной работы 2023 года и сотруднику Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана. По словам исследователя, пример журналистки — идеальная иллюстрация того, как быстрый контент влияет на наши привычки.
Киосси поясняет, что во время обычного разговора нам приходится удерживать в памяти большое количество информации, что становится дискомфортным для людей, привыкших к быстрому контенту. В качестве компенсации мы начинаем менять тему, перебивать собеседника, отвлекаться или ускорять темп беседы. Все это потому, что мозг думает (и, возможно, ошибочно), что уже обработал ранее сказанные вещи.
Опасаясь, что невнимательность и раздражительность при живом общении может стоить ей друзей, журналистка обратилась за советом к профессору социолингвистики Джорджтаунского университета Мариссе Фонд. Автор Guardian попросила посоветовать ей, что делать, когда во время повседневных разговоров, внимание начинает рассеиваться.
«Можно сделать глубокий вдох, сконцентрироваться на том, что тебе не нравится происходящее, замедлиться и попытаться пробудить свое любопытство к содержанию беседы и человеку напротив», — ответила ученая.
Девушка постаралась последовать этому совету и подмечать моменты, когда отвлекалась от беседы или раздражалась на медленный темп диалога. Постепенно Эванс поняла, почему владельцы бигтех-компаний запрещают своим детям пользоваться социальными сетями. Теперь журналистка намерена удалять приложения социальных сетей на выходные дни.
Екатерина Карабанова
Клинический психолог W Clinic Центр психологии и психотерапии:
«Осознанность и контроль потребления контента действительно может помочь восстановить концентрацию внимания. Нейропластичность работает в обе стороны: если сознательно ограничить время такого просмотра и добавить практики, тренирующие устойчивое внимание (чтение, медитация, решение сложных задач), функции внимания можно восстановить. Компульсивный и навязчивый скроллинг опаснее, чем эпизодический просмотр».
«В конце концов ты понимаешь, что лучшие разговоры совсем не похожи на контент, — подводит итог автор Guardian. — Они не искрятся как электричество, скорее струятся подобно воде. Они позволяют людям блуждать по "местам", где нам, казалось бы, нечего делать. И это само по себе вызывает эмоции. Собеседники посылают и принимают сигналы, формируя уникальную связь друг с другом. Здесь нет "крючков", нет бешенного темпа, любой ответ часто вызывает новые вопросы. Иногда это скучно, но часто очень красиво. Если, конечно, у вас на это хватит терпения».
Что ещё можно сделать? Как объясняет Екатерина Карабанова, бороться с негативным влиянием короткого контента можно также при помощи следующих шагов:
- изучить механизм формирования зависимости от коротких видео, и почему иногда так сложно остановиться;
- поставить таймеры на нахождение в социальных сетях;
- прописать правила, когда вы не берете телефон в руки (например, когда просыпаетесь и первые полчаса после, или когда гуляете в парке);
- постараться не сочетать скроллинг с другими видами деятельности (во время еды, при разговоре по телефону и т.д.);
- осознанно нагружать мозг более сложной информацией, анализом или рассуждениями (чтение книг, просмотр полнометражных художественных фильмов, посещение музеев, картинных галерей, театров); постараться фокусироваться не столько на форме, сколько на содержании;
- как писала автор, замечать внутреннее желание залезть в социальные сети во время разговора, переправлять фокус внимания на собеседника, на информацию, которую он говорит,
- делать один день в неделю выходным днем от социальных сетей.
Комментарии (0)