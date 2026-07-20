Человечество входит в эру «постграмотности. Конец эпохи чтения уже наступил? И к чему это может привести?

«Чтение стало казаться излишним»

Происходящее сейчас часто называют «кризисом грамотности», — пишет Хорович. Основные показатели, характеризующие навыки чтения у школьников в США, снижаются. «В 2024-м по итогам национального теста только 35% выпускников старших классов получили высший балл (дословно proficient, — прим. Собака.ru) за анализ сложных литературных сюжетов и оценку аргументации автора», — приводит пример журналистка The Atlantic.

«Чтение стало казаться излишним даже для некоторых из самых образованных членов общества, — продолжает она. — Маргарет Ренникс, помощник директора по гуманитарным и социальным наукам Гарварда, пересказала мне свой разговор с одним студентом. Он испытывал сложности с чтением книги на "устаревшем английском". Виновницей проблем был "Заводной апельсин" Энтони Берджесса, опубликованный в 1962 году. Студент даже использовал ChatGPT, чтобы "перевести" текст на более понятный язык».

«Может показаться, что писатель в 169-летнем журнале [Atlantic] отстаивает чтение из корыстных побуждений», — пишет Роуз Хорович. Однако, настаивает она, дело в другом. Чтение — не просто еще один полезный человеку навык. Оно формирует наш способ мыслить.

Здесь автор The Atlantic ссылается на работы историка и теолога Уолтера Дж. Онга. В своей книге «Устность и грамотность» тот писал, что письменность создает условия для внутренней сосредоточенности, длительного удержания внимания и логической дедукции. По сути, именно переход к письменной речи предопределил развитие рационального аналитического мышления.

«Появление письменности и чтения преобразило общество, — пишет Хорович. — Оно изменило сознание людей, политику и открыло дорогу новым интеллектуальным достижениям. Упадок чтения приведет к изменениям того же масштаба».