Число россиян, которые ищут работу больше года, выросло почти в полтора раза

Такая продолжительная безработица считается застойной. При этом пособие по безработице выплачивают максимум шесть месяцев, поэтому те, кто ищет работу дольше этого срока, остаются без выплат.

В среднем россияне в июле находились в поиске работы 5,1 месяца. Женщины тратили на это 5,6 месяца, мужчины — 4,4 месяца. В июне средний срок составлял 5,3 месяца, а в течение 2025 года показатель колебался от 4,6 до 5,7 месяца. При этом общий уровень безработицы в России остается близким к историческому минимуму: в июле он составил 2,3%, отмечает газета.

Среди причин застойной безработицы эксперты называют усиливающиеся проблемы в сегментах малого и среднего бизнеса, завышенные ожидания соискателей, избирательность работодателей, а также замедленное создание новых рабочих мест.

Безработица в Петербурге традиционно минимальная, и одна из самых низких в стране, говорил Собака.ru руководитель Петростата Александр Кукушкин. Так, на конец ноября 2025 года уровень зарегистрированной безработицы в городе составил 0,3% к численности рабочей силы. Больше о том, как менялся рынок труда в последние годы и что дорожает быстрее всего — в интервью Собака.ru c экспертом.