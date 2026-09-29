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Число россиян, которые ищут работу больше года, выросло почти в полтора раза

В июле 2026 года 226 тысяч россиян не могли найти работу в течение года и дольше. За год их число заметно увеличилось: доля таких безработных выросла с 9,7% до 13,3%, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Росстата».

Just dance / Shutterstock

Такая продолжительная безработица считается застойной. При этом пособие по безработице выплачивают максимум шесть месяцев, поэтому те, кто ищет работу дольше этого срока, остаются без выплат.

В среднем россияне в июле находились в поиске работы 5,1 месяца. Женщины тратили на это 5,6 месяца, мужчины — 4,4 месяца. В июне средний срок составлял 5,3 месяца, а в течение 2025 года показатель колебался от 4,6 до 5,7 месяца. При этом общий уровень безработицы в России остается близким к историческому минимуму: в июле он составил 2,3%, отмечает газета.

Среди причин застойной безработицы эксперты называют усиливающиеся проблемы в сегментах малого и среднего бизнеса, завышенные ожидания соискателей, избирательность работодателей, а также замедленное создание новых рабочих мест.

Безработица в Петербурге традиционно минимальная, и одна из самых низких в стране, говорил Собака.ru руководитель Петростата Александр Кукушкин. Так, на конец ноября 2025 года уровень зарегистрированной безработицы в городе составил 0,3% к численности рабочей силы. Больше о том, как менялся рынок труда в последние годы и что дорожает быстрее всего — в интервью Собака.ru c экспертом.

Какая реальная средняя зарплата петербуржца? А сколько безработных на самом деле? Что дорожает быстрее всего? Отвечает глава Петростата

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