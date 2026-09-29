Число россиян, которые ищут работу больше года, выросло почти в полтора раза

В июле 2026 года 226 тысяч россиян не могли найти работу в течение года и дольше. За год их число заметно увеличилось: доля таких безработных выросла с 9,7% до 13,3%, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Росстата».
Такая продолжительная безработица считается застойной. При этом пособие по безработице выплачивают максимум шесть месяцев, поэтому те, кто ищет работу дольше этого срока, остаются без выплат.
В среднем россияне в июле находились в поиске работы 5,1 месяца. Женщины тратили на это 5,6 месяца, мужчины — 4,4 месяца. В июне средний срок составлял 5,3 месяца, а в течение 2025 года показатель колебался от 4,6 до 5,7 месяца. При этом общий уровень безработицы в России остается близким к историческому минимуму: в июле он составил 2,3%, отмечает газета.
Среди причин застойной безработицы эксперты называют усиливающиеся проблемы в сегментах малого и среднего бизнеса, завышенные ожидания соискателей, избирательность работодателей, а также замедленное создание новых рабочих мест.
Безработица в Петербурге традиционно минимальная, и одна из самых низких в стране, говорил Собака.ru руководитель Петростата Александр Кукушкин. Так, на конец ноября 2025 года уровень зарегистрированной безработицы в городе составил 0,3% к численности рабочей силы. Больше о том, как менялся рынок труда в последние годы и что дорожает быстрее всего — в интервью Собака.ru c экспертом.
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