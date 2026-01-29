Какая реальная средняя зарплата петербуржца? А сколько безработных на самом деле? Что дорожает быстрее всего? Отвечает глава Петростата

О ситуации с зарплатами и доходами населения

Зарплаты, как и денежные доходы населения Петербурга, плавно растут. В среднедушевые денежные доходы, помимо зарплат, входят доходы от самостоятельной занятости, предпринимательства, соцвыплаты, доходы от собственности и другие. Причем изменение зарплат и доходов рассчитывается как в реальном, так и в номинальном исчислении.

В чем разница? В инфляции. Номинальный рост зарплат и доходов отражает простую разницу в рублях между тем, сколько люди получали, скажем, в прошлом году, и в этом. Когда же мы считаем реальное изменение, мы берем номинальный индекс, о котором я только что сказал, и делим его на индекс потребительских цен (под инфляцией чаще всего понимают именно этот показатель, — прим. Собака.ru).

Для расчета среднедушевых доходов населения мы собираем все, что нам известно о деньгах, получаемых людьми от работодателей, от государства и местного самоуправления, от банков и других источников. Получившуюся сумму — за 9 месяцев 2025 года она составила 5,1 трлн рублей — делим на число жителей. Так, средний доход в январе — сентябре 2025 года достиг 99411 рублей. В номинальном выражении он вырос на 18,7%, в реальном — на 9,5% (в среднем по России — на 8%).

Средняя зарплата рассчитывается чуть иначе — мы берем только то, что горожане получают от работодателей, и делим на среднесписочную численность работников. В том числе мы учитываем тех, кто работает неполную ставку, но тогда мы считаем такого сотрудника не за одну единицу, а за долю. К примеру, в цеху работает восемь человек — у всех ставка составляет 80 тысяч рублей, но один из них работает только половину времени и получает 40 тысяч. В его случае в числителе учитывается начисленная ему зарплата 40 тыс. рублей, а в знаменателе — не единица, а 0,5. Соответственно, так обеспечиваем достоверность расчета.

Таким образом, средняя зарплата в январе — октябре составила 117210 рублей (в среднем по России — 96627). В номинальном выражении она выросла на 12,6%, а в реальном — на 3 % (в среднем по стране — на 4,7%).