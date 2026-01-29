Какая реальная средняя зарплата петербуржца? А сколько безработных на самом деле? Что дорожает быстрее всего? Отвечает глава Петростата

Средняя зарплата в Петербурге к концу 2025-го официально превысила 115 тысяч рублей, а безработица — 1,5%. В основе всех этих новостей лежит статистика Петростата — главного статистического ведомства региона. Его сотрудники отслеживают большинство параметров жизни города: от цен на картошку до продаж элитных квартир и доли ресторанов в экономике города. Что на самом деле показывают их цифры? Можно ли им доверять? Как узнать, сколько зарабатывает типичный горожанин? Наконец, каких показателей достиг город за минувший год? На все эти вопросы Собака.ru отвечает руководитель Петростата Александр Кукушкин.
О том, что происходило с экономикой Петербурга в 2025 году
Окончательно подводить итоги 2025 года преждевременно. Для нас, статистиков, он закончится в феврале, когда мы обобщим оперативные данные за январь — декабрь. Информация о последних месяцах года очень важна, ведь традиционно в конце года мы видим всплеск практически во всех отраслях экономики города: от строительства до туризма.
Пока же можно сказать, что, по предварительным подсчетам, 2025 год был успешным для экономики Петербурга. Показатели нашего города были выше, чем общероссийские. И «локомотивом» у нас была промышленность (прежде всего машиностроение и электроника). По итогам 11 месяцев 2025 года — данные за декабрь здесь пока еще не учтены — промышленное производство в городе выросло на 3,8% по сравнению с предыдущим годом (в среднем по России — на 0,8%).
С точки зрения российской статистики к промышленности относят четыре основных вида деятельности. Их официальные названия:
- добыча полезных ископаемых;
- обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционирование воздуха;
- водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов и ликвидация загрязнений;
- обрабатывающие производства.
Как отмечает Александр Кукушкин, на обрабатывающие производства в Петербурге «приходится 90% объема отгруженной продукции промышленности».
Положительный индекс в обрабатывающих производствах (рост показателей, — прим. Собака.ru) главным образом обусловлен увеличением выпуска компьютеров, электронных и оптических изделий — на 24,1%; прочих транспортных средств и оборудования (включая судо-, вагоно-, авиастроение) — на 33,2%. На Петербург в январе — ноябре 2025 года приходится 4,7% объема всей отгруженной продукции обрабатывающих производств страны. Среди регионов России наш город находится на 4-м месте.
В 2024 и 2025 годах у нас заметно вырос туризм. За 11 месяцев 2025 года число гостей в отелях, хостелах и других гостиничных объектах города составило почти 6,5 миллионов — это на 11,6% больше, чем годом ранее. По этому показателю мы уступаем только Москве (11,3 млн гостей) и Краснодарскому краю (9 млн). Постепенно растет оборот общественного питания — на 6,4% по сравнению с январем — ноябрем 2024 года. Доля Петербурга в России по обороту общепита составила 8,3%.
Объем строительных работ незначительно возрос — индекс составил 100,8% к январю — ноябрю 2024 года (то есть рост меньше чем на 1%, — прим. Собака.ru). Санкт-Петербург обеспечивает 3,7% объема строительных работ Российской Федерации. При этом ввод жилых домов в городе сократился на 15,3% по сравнению с январем — ноябрем 2024 года. По итогам 11 месяцев 2025 года снижение объемов жилищного строительства зафиксировано в 40 субъектах РФ.
Строительная отрасль обладает высоким мультипликативным эффектом, и ухудшение ситуации не может не отразиться на экономике в целом. Еще один фактор, который сдерживает рост экономики, — дефицит кадров.
О том, как менялся рынок труда
Безработица в Петербурге традиционно минимальная, и одна из самых низких в стране. Да и в целом по России она в последние годы невысока. И здесь надо отметить, что есть два способа измерять безработицу (что и делают два разных ведомства, данные от которых мы получаем).
Есть официально зарегистрированная безработица. За ее показателями следит Роструд. Она рассчитывается несложно: численность безработных, вставших на учет в службы занятости населения, делится на численность рабочей силы в возрасте 15–72 лет. На конец ноября 2025 года уровень зарегистрированной безработицы составил в Санкт-Петербурге 0,3% к численности рабочей силы, как и в целом по России.
Второй способ измерять безработицу: использовать методологию Международной организации труда ООН. Она заключается в том, чтобы регулярно проводить опросы и спрашивать людей о том, работают ли они в данный момент. В итоге значения получаются выше — это естественно. Если вы спросите своих друзей, то мало кто из них обращался в службу занятости. Большинство людей просто размещает резюме в интернете. Тем не менее этот показатель тоже у нас один из самых низких за всю историю — 1,5% (в среднем по России — 2,1%).
В целом мы наблюдаем небольшой рост числа работников на предприятиях Петербурга. За январь — октябрь 2025 года их число выросло на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Однако к этому показателю надо относиться осторожно.
Это связано с тем, что мы опираемся в первую очередь на отчеты крупных и средних предприятий. Малый бизнес мы наблюдаем выборочно. Более того, небольшие компании еще и «мигрируют» между категориями: в прошлом году предприятие могло быть малым, а в следующем входит в категорию средних, через год снова окажется среди малых. Таким образом, список респондентов, на чьих данных мы формируем этот показатель, между периодами различается.
В динамике как зарегистрированной, так и общей безработицы невооруженным глазом прослеживается отчетливый тренд: в летние месяцы численность безработных снижается, осенью рынок труда оживляется, численность безработных увеличивается. Однако все это колебания на достаточно низких уровнях.
О ситуации с зарплатами и доходами населения
Зарплаты, как и денежные доходы населения Петербурга, плавно растут. В среднедушевые денежные доходы, помимо зарплат, входят доходы от самостоятельной занятости, предпринимательства, соцвыплаты, доходы от собственности и другие. Причем изменение зарплат и доходов рассчитывается как в реальном, так и в номинальном исчислении.
В чем разница? В инфляции. Номинальный рост зарплат и доходов отражает простую разницу в рублях между тем, сколько люди получали, скажем, в прошлом году, и в этом. Когда же мы считаем реальное изменение, мы берем номинальный индекс, о котором я только что сказал, и делим его на индекс потребительских цен (под инфляцией чаще всего понимают именно этот показатель, — прим. Собака.ru).
Для расчета среднедушевых доходов населения мы собираем все, что нам известно о деньгах, получаемых людьми от работодателей, от государства и местного самоуправления, от банков и других источников. Получившуюся сумму — за 9 месяцев 2025 года она составила 5,1 трлн рублей — делим на число жителей. Так, средний доход в январе — сентябре 2025 года достиг 99411 рублей. В номинальном выражении он вырос на 18,7%, в реальном — на 9,5% (в среднем по России — на 8%).
Средняя зарплата рассчитывается чуть иначе — мы берем только то, что горожане получают от работодателей, и делим на среднесписочную численность работников. В том числе мы учитываем тех, кто работает неполную ставку, но тогда мы считаем такого сотрудника не за одну единицу, а за долю. К примеру, в цеху работает восемь человек — у всех ставка составляет 80 тысяч рублей, но один из них работает только половину времени и получает 40 тысяч. В его случае в числителе учитывается начисленная ему зарплата 40 тыс. рублей, а в знаменателе — не единица, а 0,5. Соответственно, так обеспечиваем достоверность расчета.
Таким образом, средняя зарплата в январе — октябре составила 117210 рублей (в среднем по России — 96627). В номинальном выражении она выросла на 12,6%, а в реальном — на 3 % (в среднем по стране — на 4,7%).
Стоит помнить, что зарплата включает в себя налог на доходы физических лиц, премии и многие другие выплаты работнику от работодателя. Важно понимать, что средняя зарплата — это не зарплата среднего работника. Это просто сумма зарплат, поделенная на число работников. Если обратиться к теории статистики, то многие статистические показатели предназначены для описания характеристик совокупностей, которые соответствуют так называемому нормальному распределению (это когда, например, бóльшая часть людей имеет рост близкий к середине между самым маленьким и самым большим, а маленький или большой рост имеет очень малое число людей, — прим. Собака.ru).
Распределение работников по зарплате не является нормальным, а, наоборот, является асимметричным. По состоянию на апрель 2025 года у нас есть небольшая — примерно 2,5% — доля работников, получающих очень высокую зарплату — свыше 400 тысяч рублей в месяц. Сумма их зарплат повышает среднюю зарплату в экономике города, соответственно, большинство работников получают меньше средней зарплаты. В статистике есть показатель зарплаты, который делит всю совокупность работников пополам. Он называется медианная зарплата. Половина работников получает зарплату меньше медианной, другая половина — больше медианной. У нас медианная зарплата рассчитывается только в целом по Российской Федерации. В 2024 году она составила 56443 рубля. При этом средняя начисленная зарплата в России в этом же году — 89069 рублей. Соотношение между ними равно 0,634.
Чтобы приблизительно оценить, сколько получал в 2024 году петербуржец, находящийся в середине списка всех работников, выстроенного по убыванию или возрастанию зарплат, нам придется допустить, что дифференциация по зарплатам в Санкт-Петербурге такая же, как в целом по России, и умножить среднюю начисленную зарплату в Санкт-Петербурге (110473 рубля) на 0,634 — мы получим 70040 рублей. Таким образом, в 2024 году половина работников в Петербурге получала зарплату меньше 70 тысяч, а другая половина — больше 70 тысяч рублей.
О том, как меняются цены в Петербурге
В 2025 году инфляция была заметно ниже, чем в 2024 году. В структуре роста цен на первом месте — услуги. Непродовольственные товары дорожают медленнее. Наименьший рост демонстрируют продовольственные товары. Росстат отслеживает 556 наименований товаров и услуг по всей стране.
В целом за одиннадцать месяцев индекс потребительских цен составил 104,6, то есть цены в ноябре 2025 года увеличились на 4,6% по сравнению с декабрем 2024 года. И тут возникает вечный вопрос: почему это так непохоже на то, что мы видим в магазинах. А какая на самом деле инфляция. Не та, что вы публикуете, а реальная?
Правда в том, что другого показателя потребительской инфляции нет. Разница возникает из-за того, что у всех своя структура потребления.
Простой пример: кто-то не пьет минеральную воду. Дорожает она или дешевеет, человеку неважно. Но в индексе потребительских цен она есть. Кто-то не ест картошку, а кто-то — гречку. К примеру, в 2020–2021 годах у нас она (гречка) сильно подорожала, и это сказалось на тех, кто потребляет ее больше других.
О том, сколько квадратных метров приходится на человека в Петербурге
Ввод нового жилья в этом году просел на 15,3%. Больше всего вводилось в эксплуатацию в январе (448,2 тысячи квадратных метров), меньше всего — в ноябре (56,6 тысячи квадратных метров).
По нашим данным, на одного человека в 2024 году приходилось 28,1 кв. м жилья. Это на 0,3 кв. м больше, чем годом ранее.
