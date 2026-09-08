Можно ли узнать, где в блокаду жила твоя бабушка? Как найти данные о наградах прадедушки? Отвечает историк Александра Асонова!

Ровно 85 лет назад, 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось кольцо блокады. На протяжении 872 дней город находился в осаде, в ходе которой погибли от 600 тысяч до 1,5 млн ленинградцев. Несмотря на то, что об этих событиях написаны тысячи книг, восстановить семейную историю бывает не так просто. Многие люди не знают, где был их родственник во время войны, как сложилась его или ее судьба — гибель, эвакуация, участие в боях? Специально к памятной дате петербургский историк, преподаватель архивного дела Александра Асонова и Архивный комитет Санкт-Петербурга рассказывают, как и где искать информацию о жителях блокадного Ленинграда. Для наглядности исследовательница помогла двум сотрудникам Собака.ru найти недостающие страницы в биографии их родственников-блокадников.
«"Все уничтожено", "все засекречено" или "данных в архиве просто нет" — три мифа, которые удерживают людей от исследования истории своей семьи», — говорит историк и преподавательница архивного дела Александра Асонова. Однако, настаивает она, чаще всего, хоть какую-то информацию о своих родственниках найти все же можно.
Конечно, архивные документы не заменят живую семейную историю. В документах чаще всего не будет ярких рассказов о том, как чья-то бабушка пряталась от бомбежки или о том, как чей-то дедушка в 1941-м нашел забытый за шкафом на коммунальной кухне кулек муки. Тем не менее во время такого поиска все равно можно узнать что-то новое о своей семье.
«Как-то я помогала коллеге разбираться с семейной историей, — вспоминает Александра Асонова. — Попутно я случайно обнаружила, что бабушка была награждена медалью за оборону Ленинграда. Об этом не знала даже дочь награжденной, то есть мама моей коллеги».
Шаг 1: Собираем все, что уже знаем
Для начала следует собрать все, что уже известно относительно судьбы предка-блокадника. Если есть данные о том, где человек родился, работал, учился, когда женился — все это очень поможет при дальнейшем поиске.
Как отмечает Александра, главный принцип любого архивного поиска — двигаться от известного к неизвестному. «Если у вас в домашнем архиве есть документы, брать их копии не нужно. Но если факты семейной истории известны вам со слов, лучше перепроверить», — добавляет собеседница редакции.
Бывает так, что уже на этом этапе большинство вопросов снимается. Так произошло в случае с Вовой Седых, дизайнером Собака.ru. «Тот факт, что мою бабушку — ребенка блокадного Ленинграда — по имени и отчеству зовут совсем не так, как она всем представляется, я узнал уже в сознательном возрасте, когда топил на даче печку старыми бабушкиными счетами за квартиру, — рассказывает он. — Девичью фамилию свою бабушка скрывала, как Штирлиц партбилет».
Вова Седых
Дизайнер журнала Собака.ru, музыкант:
«Бабушка сама говорила, в паспорте дата ее рождения была записана неверно. Однако, возможно, именно это (а еще желание сохранить свою идентичность) сподвигло ее вести абсолютно чудовищный по размерам и подробности архив всевозможных документов, относящихся к ближайшим членам семьи (которых, как выяснилось, больше, чем я раньше считал). Добравшись по совету Александры до него, я на самом дне нашел бабушкино свидетельство о рождении. Вопрос закрылся, но погружение в этот архив открыло мне такой объем новой информации, что вопросов у меня теперь еще больше, чем было…».
Шаг 2: Проверяем базы данных
На многих людей в то или иное время составлялись личные дела: по месту учебы, службы, работы. Теперь эта информация доступна на портале «Архивы Петербурга» (его создал Архивный комитет, чтобы сделать информацию максимально доступной). «Заголовки личных дел в архивах можно искать по поиску на городском архивном портале. Система фильтров помогает выделять нужные архивы и категории поиска (это уже для продвинутых пользователей)», — говорит Александра Асонова.
Если вас интересует блокадное прошлое родственников, то начать следует с самых простых шагов: посмотреть в специальные базы данных. Так, Центральный государственный архив Петербурга активно пополняет базу «Сплоченные войной», в которой публикуется информация об эвакуированных жителях осажденного города.
Еще в одной базе собраны те, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда». «Обратите внимание: это база только о гражданских лицах, — уточняет Александра Асонова. — Военных, награжденных этой медалью можно найти на портале "Память народа"».
«Очень часто люди представляют себе архивный поиск подобным работе следователя в сериалах про милиционеров: "пробей мне такого-то, такого-то года рождения", — оговаривается Александра Асонова. — Если база данных на архивные документы создана, то такое, конечно, возможно, но с ограничениями: однофамильцы. Вы никогда не предположите, какие самые невообразимые совпадения имен и фамилий бывают (и не только на простые фамилии вроде Иванов или Петров). Поэтому найденные имена в базах данных обязательно уточняем по другим сведениям — таким, как год рождения и адрес».
Шаг 3: Идем в ЗАГС
«ЗАГС — это первое место, куда стоит идти после предварительных поисков дома и в открытых базах», — говорит Александра Асонова.
Все записи актов гражданского состояния (то есть данные о рождении, свадьбе, разводе, смерти человека), датированные 1926 годом и позднее, внесены в единую базу. Она называется «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС), и доступ к ней есть у сотрудников любого районного ЗАГСа.
«Вы можете прийти в любой удобный для вас отдел с паспортом, вашим свидетельством о рождении и прочими свидетельствами, которые подтверждают ваше родство с искомым, — говорит Александра. — К примеру, если мы ищем вашу бабушку со стороны папы, то нужно ваше свидетельство о рождении, где указан ваш папа и его свидетельство о рождении, где указана его мама, то есть ваша бабушка. Если речь идет о родственниках по женской линии, то потребуется еще свидетельство о браке, которое подтвердит факт смены фамилии».
После этого можно будет получить отсутствующие у вас документы, например свидетельство о смерти прадедушки, погибшего в осажденном городе, возможно свидетельство о браке, если он оформил его после 1926 года.
«Важно помнить: в ЗАГСе нам нужно получить не повторное свидетельство, а справку (да-да, это разные документы!), — говорит Александра. — Свидетельство печатается на гербовой бумаге, оно выглядит ярко и красиво, но для исследования абсолютно бесполезно — там нет тех граф, которые нужны генеалогу. Справка печатается на обычной бумаге и стоит 350 рублей, но именно там можно найти ценные сведения».
Александра Асонова
Историк, преподаватель архивного дела:
«Возьмем для примера справку о смерти моего дедушки Павла Гавриловича Коновалова. Там есть графа "иные сведения", где мы находим самое важное: возраст, род занятий и адрес. Документ составлен в 1940-е, так что дата и место рождения в нем не указаны (эти сведения стали указывать в справках о смерти лишь в 1970-е годы). Однако это уже кое-что! От этого можно оттолкнуться и сделать следующий шаг».
А если мне нужны документы до 1926 года? Архивы ЗАГСов за 1918–1925 годы, а также дореволюционные метрические книги (церковные записи о рождениях, браках и смертях) сведены в специальную базу данных со свободным доступом. Кстати, подтверждать родство там не нужно. Поиск по базе бесплатный, за получение копии документа надо заплатить 39 рублей.
Шаг 4: Проверяем домовые книги
«Один из самых полезных источников, который помогает восстановить судьбу человека (в том числе блокадный ее этап) — это домовые книги», — говорит Александра Асонова. Эти документы хранятся в Центральном государственном архиве города ЦГА СПб.
Если домовая книга оцифрована, ее можно найти, просто вбив адрес своего предка на портале «Архивы Санкт-Петербурга». При этом в Архивном комитете уточнили, что качество бумаги и то, как домовые книги хранили в прошлом, часто приводило к тому, что сейчас они находятся в очень плохом состоянии. Поэтому если содержащиеся в них сведения уже известны, то архивисты очень просят не сверять их с документами просто на всякий случай. Однако если это действительно необходимо, доступ к домовым книгам также можно получить.
Именно из этого источника директор по офлайн-маркетингу Собака.ru Елизавета Замарина узнала о месте рождения своей бабушки, пережившей блокаду. «Мою бабушку звали Серова Ирида Ивановна, часть документов была потеряна, но по рассказу мамы я знала, что жила Ирида Ивановна в Ленинграде, а в блокаду была эвакуирована, — говорил Елизавета Замарина. — Свидетельства о рождении бабушки у нас нет, и я думала, что она родилась в Ленинграде, но, как выяснилось, это не так».
Александра Асонова
Историк, преподаватель архивного дела:
«В случае с Иридой Ивановной не сработала практически ни одна из традиционных рекомендаций. Не нашлись личные дела; родные не были ни эвакуированы, ни награждены медалью "За оборону Ленинграда". В базе актовых записей 1900–1925 гг. нашлась информация о браке прадедов редактора, а записи о рождении бабушки не нашлось, хотя в семье были уверены, что она родилась в нашем городе. Уточнить информацию помогли неоцифрованные домовые книги, которые нужно было смотреть лично в читальном зале ЦГА СПб на Варфоломеевской улице. По домовой книге мы уточнили, что наша героиня родилась на самом деле в Саратовской области, а также нашли указания на точные места работы, по которым в дальнейшем можно рассылать запросы».
Шаг 4: Отправляем запросы
«Личные дела работников хранятся по месту работы в течение 75 лет с даты увольнения, поэтому если учреждение еще существует, то запрос нужно писать туда. Если же оно ликвидировано, то его архивы есть смысл искать в городском архиве по личному составу», — рассказывает Александра Асонова.
Еще одно место, где может храниться информация о вашем предке, — архив МВД. Это вовсе не значит, что на него заводили уголовное дело. К примеру, там хранятся листки убытия. «Это листки учета миграции населения, они составлялись на взрослых при их приезде в город или на тех, кто убыл (уехал и не вернулся до 1947 года или же умер). Листки за 1930-е и 1940-е сохранились в архиве Информационного центра МВД и сейчас постепенно по алфавиту передаются в Центральный государственный архив СПб», — заключает Александра.
Александра Асонова
Историк, преподаватель архивного дела:
«Каждая ситуация в генеалогическом поиске индивидуальна, и все же есть несколько универсальных советов. Во-первых, внимательно изучайте семейный архив и опрашивайте родных несколько раз! Увидев ваш интерес, они включатся в исследование и начнут вспоминать вещи, которые раньше не приходили им в голову. Помогайте наводящими вопросами.
Во-вторых, Анализируйте отрицательные ответы — если из архива пришел ответ "нет", то нет чего? Самих документов или информации в них? Может быть, вы просто обратились не в тот архив, что надо. Парадокс архивного поиск заключается в том, что если запрашивать в архиве, например, информацию о месте рождения человека, то вам нужно место рождения указать. В случае поиска записи о рождении бабушки Елизаветы Замариной Центральный государственный архив города прислал бы отрицательный ответ, хотя документы о том, что бабушка родилась в другом регионе хранятся в нем же. Если же сформулировать запрос немного иначе: искать не запись о рождении бабушки в 1923 году, а запись о ее проживании по известному адресу в 1940-е годы, то мы получим положительный результат — копию записи или справку, где будет указано место рождения».
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