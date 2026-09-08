Можно ли узнать, где в блокаду жила твоя бабушка? Как найти данные о наградах прадедушки? Отвечает историк Александра Асонова!

«"Все уничтожено", "все засекречено" или "данных в архиве просто нет" — три мифа, которые удерживают людей от исследования истории своей семьи», — говорит историк и преподавательница архивного дела Александра Асонова. Однако, настаивает она, чаще всего, хоть какую-то информацию о своих родственниках найти все же можно.

Конечно, архивные документы не заменят живую семейную историю. В документах чаще всего не будет ярких рассказов о том, как чья-то бабушка пряталась от бомбежки или о том, как чей-то дедушка в 1941-м нашел забытый за шкафом на коммунальной кухне кулек муки. Тем не менее во время такого поиска все равно можно узнать что-то новое о своей семье.

«Как-то я помогала коллеге разбираться с семейной историей, — вспоминает Александра Асонова. — Попутно я случайно обнаружила, что бабушка была награждена медалью за оборону Ленинграда. Об этом не знала даже дочь награжденной, то есть мама моей коллеги».