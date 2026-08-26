Билл Гейтс призвал создать «человеческие заповедники» и ввести налог на роботов! Что все это значит? Рассказываем подробнее!

Человечество не готово к наступающей эпохе искусственного интеллекта! С таким посланием 26 августа выступил основатель Microsoft и некогда самый богатый человек мира Билл Гейтс. На своем сайте он опубликовал эссе на 6000 слов, в котором описал риски слишком быстрого развития ИИ. Миллиардер написал, что хотя он сам «финансово связан» с миром нейросетей, у него вызывает беспокойство масштаб грядущих перемен в обществе. Больше же всего Гейтса пугает тот факт, что политические лидеры, эксперты и правительства, по его мнению, «не справляются с текущими вызовами». Также он поделился своими идеями относительно того, что помогло бы людям в дивном и новом мире искусственного интеллекта. Максимально коротко пересказываем основные тезисы миллиардера и «благотворителя на полную ставку».
«Искусственный интеллект станет либо величайшим уравнителем из когда-либо изобретенных, либо источником ужаснейшей несправедливости», — с таким предупреждением Билл Гейтс обратился к миру большом эссе, которое появилось на его сайте 26 августа.
По его словам, переход «к новой эпохе ИИ» станет одним из самых бурных периодов в истории человечества.
«Как мы используем эту технологию, чтобы сделать мир более справедливым и не позволить пропасти между богатыми и бедными? — пишет основатель Microsoft. — Как мы защитим тех, кто наиболее уязвим перед угрозами ИИ? Тех, кто теряет средства к существованию и ощущение контроля над своим будущем? Я считаю, что ответы на эти вопросы и реализация ответов должны быть главным мировым приоритетом».
Однако, продолжает Гейтс, сейчас нет признаков того, что человечество готовится к переменам. «Я не вижу доказательств того, что [политические и экономические] лидеры, эксперты и сообщества адекватно справляются с этими вызовами. У нас нет никакого [понятного] плана по смягчению входа в эру ИИ», — констатирует миллиардер.
По мнению основателя Microsoft, это связано с тем что многие недооценивают искусственный интеллект, в том числе потому что тот часто совершает ошибки. Однако, настаивает Гейтс, проблема надежности решается сравнительно легко, поэтому возможности алгоритмов не стоит недооценивать.
Билл Гейтс
Основатель Microsoft:
«Я хотел бы, чтобы мир мог быстро получить преимущества от внедрения ИИ и как можно на сильнее отсрочить связанные с ним проблемы. Однако проблемы и преимущества приходят одновременно. Нам нужно время, чтобы подготовиться к периоду социальных, политических и экономических потрясений, в который мы вот-вот вступим. Люди, которым нужно больше всего времени, — это те, у кого его меньше всего — бухгалтер, которого заменяет бот, или работник, получающий 20 долларов в час, который теряет свою работу из-за робота стоимостью 10 долларов в час».
Три риска перехода к ИИ
По мнению основателя Microsoft, существуют три основные проблемы, с которыми может столкнуться человечество.
Во-первых, пишет Гейтс, многие рабочие места навсегда исчезнут. «Рабочие места белых воротничков уже начинают ощущать на себе первые удары. После повсеместного внедрения генеративного искусственного интеллекта заметно сократилась занятость среди молодых специалистов на позициях, наиболее подверженных замене, тогда как их старшие коллеги этого пока не ощутили», — отмечает автор эссе.
По его мнению, человечеству необходимо думать о том, как замедлить сокращение количества рабочих мест.
Во-вторых, продолжает основатель Microsoft, искусственный интеллект дает возможность злоумышленникам причинять больше вреда.
«Даже преступники с самыми ограниченными навыками смогут нацеливаться на жертв любого масштаба — от отдельных людей до компаний и правительств. Мошенничество, дезинформация, дипфейки и слежка — все это усиливается искусственным интеллектом. Люди все острее ощущают эти угрозы в своей повседневной жизни», — пишет Гейтс.
В-третьих, беспокоится миллиардер, внедрение ИИ может затормозить развитие будущих поколений. Гейтс пишет, что ему потребовалось много сил и помощь матери, чтобы «развить свои социальные навыки» (ранее дочь экс-самого богатого человека планеты рассказала, что у ее отца синдром Аспергера).
«Сомневаюсь, что я приложил бы те же усилия, если бы у меня тогда был спутник на основе ИИ. Они общаются с тобой так, как тебе уже привычно. Они не выводят тебя за пределы зоны комфорта. Они всегда доступны и никогда на тебя не сердятся. Всё это даёт им потенциал стать крайне вызывающими зависимость и лишить нас тех уроков, которые мы извлекаем из живого общения с другими людьми», — опасается миллиардер.
«Миру нужен план»
«Миллионы людей столкнутся с нарушением жизни, и нам понадобится более сильная и гибкая система социальной защиты, чтобы помочь им справиться с переходом [к новым реалиям]», — продолжает Гейтс.
По его мнению, существующие сейчас государственные системы не вполне способны адекватно оценить риски внедрения ИИ, просто в силу ограниченности их компетенции. «Министерство труда хорошо понимает проблемы найма, но не разбирается в угрозах безопасности. Ведомство, отвечающее за развитие бизнеса, отлично ориентируется в рынках и монополиях, но не отдает себе отчет в том, как ИИ влияет на детей и подростков», — пишет миллиардер.
Именно поэтому, уверен основатель Microsoft, странам понадобятся отдельные ведомства, которые бы ведали внедрением ИИ и управлением рисками, которые возникают на этом пути. Также, полагает он, необходимо создание аналогичной международной структуры.
Билл Гейтс
Основатель Microsoft:
«У нас нет роскоши двигаться медленно. Начинать следует с выработки процесса создания нужных институтов до того, как потрясения вынудят правительства перейти в режим кризисного управления. Национальным лидерам следует регулярно собирать экономистов, экспертов по труду и технологиям, бизнес-элиты и самих работников, чтобы вовремя видеть места, в которых существующие институты дают сбой».
Следующий тезис Гейтса посвящен будущему рынка труда. Он уверен, что по мере совершенствования искусственного интеллекта, эта технология будет все шире внедряться в экономику. Одновременно, продолжает миллиардер, необходимо предусмотреть те работы, которые будут выполнять только люди.
«Я теперь называю эти области "человеческими заповедниками" (буквально Human Reserved, что можно так же перевести как "заповедник человечности", — прим. Собака.ru), — пишет основатель Microsoft. — Мне нравится это словосочетание, потому что оно напоминает о природных заповедниках — местах, где мы могли бы построить здания и дороги, но сознательно не делаем этого, потому что потеря от этого была бы слишком велика».
Гейтс настаивает, что общество не может в один момент сказать 55-летнему рабочему, всю жизнь проработавшему на стройке, что места в индустрии для него больше нет, и ему теперь нужно заниматься чем-то радикально иным. Также, продолжает миллиардер, некоторые вещи машины просто не должны делать: к примеру, роботы не могут озвучивать диагноз, от которого зависит вся последующая жизнь пациента. «Нет никаких технических причин, по которым этого нельзя было сделать, но так быть не должно», — добавляет он.
Билл Гейтс
Основатель Microsoft:
«Границы таких «Заповедников человечности» будут меняться со временем — например, нам следует рассмотреть возможность уже сейчас зарезервировать часть сфер занятости и внедрять в них ИИ постепенно, в течении лет и даже десятилетий. При этом должно быть дано обязательство сохранять часть рабочих мест для людей. Некоторые сферы, такие как образование и психиатрическая помощь, будут смешанными — с человеком во главе, который использует технологию, чтобы расширить границы своих возможностей».
Налог на роботов и социальная защита
Как отмечает Гейтс, по мере развития ИИ многим людям потребуется переквалификация и социальная защита. На это нужны будут средства, которых в бюджете станет меньше (ведь количество работников сократится, а с ним упадут и доходы государств от подоходного налога).
Выход миллиардер видит в налогах, которыми можно обложить роботов и искусственный интеллект. «Сейчас, если вы работодатель и нанимаете кого-то, вы платите налог с его зарплаты, — пишет основатель Microsoft. — Если вы покупаете робота, то можете получить налоговую льготу за инвестиции в развитие производства. Сама система подталкивает вас к замене людей на машины. Налог [на роботов и ИИ] немного замедлит вытеснение человеческого труда и дал бы средства на переподготовку и меры соцзащиты».
Автор эссе признает, что такой шаг не стал бы «полноценным решением проблемы ИИ», но стал бы частью «разумного ответа» на возникающие вызовы.
«Собранные средства должны доходить до тех, кто нуждается в них больше всего, прежде всего до людей, потерявших работу из-за ИИ и роботов, до тех, чьи ставки или зарплаты сокращаются. Нам нужно начать эту работу уже сейчас, чтобы система [социальной поддержки] была готова, когда потребность станет острой», — заключает основатель Microsoft.
Билл Гейтс
Основатель Microsoft:
«Мое послание лидерам [стран] заключается в следующем. У вас есть возможность действовать сейчас, до того, как показатель безработицы резко возрастет, сообщества начнут страдать, а общественное доверие будет подорвано. Вы можете обеспечить, чтобы ваше правительство подходило к этой проблеме целостно, а не разбивало на множество бюрократических вотчин, [подведомственных разным министерствам]. Вы можете сделать так, чтобы ИИ приносил пользу всем. И вы можете сотрудничать с другими правительствами для решения этой национальной и глобальной задачи».
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