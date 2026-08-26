Билл Гейтс призвал создать «человеческие заповедники» и ввести налог на роботов! Что все это значит? Рассказываем подробнее!

Три риска перехода к ИИ

По мнению основателя Microsoft, существуют три основные проблемы, с которыми может столкнуться человечество.

Во-первых, пишет Гейтс, многие рабочие места навсегда исчезнут. «Рабочие места белых воротничков уже начинают ощущать на себе первые удары. После повсеместного внедрения генеративного искусственного интеллекта заметно сократилась занятость среди молодых специалистов на позициях, наиболее подверженных замене, тогда как их старшие коллеги этого пока не ощутили», — отмечает автор эссе.

По его мнению, человечеству необходимо думать о том, как замедлить сокращение количества рабочих мест.

Во-вторых, продолжает основатель Microsoft, искусственный интеллект дает возможность злоумышленникам причинять больше вреда.

«Даже преступники с самыми ограниченными навыками смогут нацеливаться на жертв любого масштаба — от отдельных людей до компаний и правительств. Мошенничество, дезинформация, дипфейки и слежка — все это усиливается искусственным интеллектом. Люди все острее ощущают эти угрозы в своей повседневной жизни», — пишет Гейтс.

В-третьих, беспокоится миллиардер, внедрение ИИ может затормозить развитие будущих поколений. Гейтс пишет, что ему потребовалось много сил и помощь матери, чтобы «развить свои социальные навыки» (ранее дочь экс-самого богатого человека планеты рассказала, что у ее отца синдром Аспергера).

«Сомневаюсь, что я приложил бы те же усилия, если бы у меня тогда был спутник на основе ИИ. Они общаются с тобой так, как тебе уже привычно. Они не выводят тебя за пределы зоны комфорта. Они всегда доступны и никогда на тебя не сердятся. Всё это даёт им потенциал стать крайне вызывающими зависимость и лишить нас тех уроков, которые мы извлекаем из живого общения с другими людьми», — опасается миллиардер.