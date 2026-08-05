Июль 2026 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в РФ! Повторит ли август его судьбу? Ждать ли волн жары из Европы?

Июль в России стал самым жарким за всю историю наблюдений. За счет чего это произошло? И ждать ли температурных рекордов от августа?

Для начала давайте внимательно присмотримся к фразе: «Июль на территории России оказался самым теплым в метеорологической истории». Что это значит? То, что средняя температура, обобщенная по всем метеостанциям страны, превысила рекорд, установленный в 2010-м и повторенный в 2024 году.

Почему это произошло — за счет очень высокой температуры на востоке Поволжья (Пермский край, Оренбургская область, Башкортостан), а также на территории Урала и Сибири. Там среднемесячные показатели превысили норму на 2–3℃. В Тюменской области — вообще на 4℃. В отдельные дни в Тыве, Новосибирской области, Красноярском крае температуры доходили до 35–38℃.

Однако в то же самое время на европейской территории страны было сравнительно прохладно. Местами температура даже была ниже климатической нормы. В Москве, если смотреть по станции ВДНХ, среднемесячная температура составила 19.8℃ (это на 0,1℃ выше нормы). При этом осадков выпало 68 мм (или 81% от нормы). В Петербурге среднемесячный показатель — ровно 19℃ ( что на 0,1℃ ниже нормы), а осадков было 94 мм (114% от нормы).

Словом, так и получается: в Сибире и на Урале очень жарко, в Европейской части чуть похолоднее, а среднемесячный показатель получается рекордным.