Июль 2026 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в РФ! Повторит ли август его судьбу? Ждать ли волн жары из Европы?

В этом году июль для России выдался самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Между тем на территорию страны уже приходит новый средиземноморский антициклон, ответственный за волны удушающей жары в Южной Европе. Так что, август тоже может побить все рекорды? Есть ли здесь влияние знаменитого Эль-Ниньо? И в каких регионах будет особенно жарко? На все эти вопросы Собака.ru отвечает ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Июль в России стал самым жарким за всю историю наблюдений. За счет чего это произошло? И ждать ли температурных рекордов от августа?
Для начала давайте внимательно присмотримся к фразе: «Июль на территории России оказался самым теплым в метеорологической истории». Что это значит? То, что средняя температура, обобщенная по всем метеостанциям страны, превысила рекорд, установленный в 2010-м и повторенный в 2024 году.
Почему это произошло — за счет очень высокой температуры на востоке Поволжья (Пермский край, Оренбургская область, Башкортостан), а также на территории Урала и Сибири. Там среднемесячные показатели превысили норму на 2–3℃. В Тюменской области — вообще на 4℃. В отдельные дни в Тыве, Новосибирской области, Красноярском крае температуры доходили до 35–38℃.
Однако в то же самое время на европейской территории страны было сравнительно прохладно. Местами температура даже была ниже климатической нормы. В Москве, если смотреть по станции ВДНХ, среднемесячная температура составила 19.8℃ (это на 0,1℃ выше нормы). При этом осадков выпало 68 мм (или 81% от нормы). В Петербурге среднемесячный показатель — ровно 19℃ ( что на 0,1℃ ниже нормы), а осадков было 94 мм (114% от нормы).
Словом, так и получается: в Сибире и на Урале очень жарко, в Европейской части чуть похолоднее, а среднемесячный показатель получается рекордным.
Алтай летом
На этот рекорд повлиял процесс Эль-Ниньо, о котором столько говорят в последние годы?
В экваториальной части Тихого океана есть две стадии циркуляции воды. Первая — Ла-Нинья, в ходе которой более холодные глубинные воды поднимаются на поверхность и забирают больше тепла из атмосферы. Раз в 2–7 лет эта стадия сменяется второй — Эль-Ниньо, в ходе которой холодная вода остается ниже и океан меньше охлаждает воздух. В годы Эль-Ниньо обычно регистрируются температурные рекорды.
В свое время, еще в 1970-80-е годы, проводилось много исследований того, влияет ли Эль-Ниньо на погоду в Центральной полосе. К единому мнению ученые так и не пришли. Кто-то полагает, что да, кто-то — что нет.
Лично я придерживаюсь мнения, что на температуру и количество осадков у нас в первую очередь влияет атмосферная циркуляция — преобладание циклонов или антициклонов. Грубо говоря, то, откуда к нам приходят потоки воздуха — с запада, с севера, с востока.
Получается, что в этом году к нам активно «задувало» с юга?
Да, если мы говорим о Сибири и Урале. В этих регионах долго стоял жаркий антициклон, в ходе чего воздух туда поступал из Центральной Азии, из Ирана и Турции. Циклоны же обходили эту территорию стороной. В итоге мы получили температуры выше 30, а то и 35℃.
Уфа в жаркий день
Если вернуться к первому вопросу: может ли август 2026 года пойти по стопам июля и также обновить температурные рекорды?
Опять же, смотря что мы считаем рекордами. Если вы спрашиваете, может ли август также стать самым теплым месяцем за историю наблюдений — вряд ли. Все же это уже закат лета, редко какой август отмечен сильной жарой, уж тем более на протяжении всего месяца.
Если говорить о том, может ли этот месяц стать самым теплым августом в истории, то здесь уже сложнее. В целом мы прогнозируем отклонение от нормы, но прогнозировать большую аномалию, как правило, невозможно. Просто потому что они бывают редко, и нам не хватает данных: месячный прогноз — это скорее среднее значение.
Если говорить о европейской части, то мы ждем температуру в рамках климатической нормы или чуть выше. В Сибири примерно такая же картина — превышение где-то на 0,1–0,5℃. Однако это среднемесячные показатели, в каждый конкретный день температура может меняться.
Что касается Петербурга, то там прогнозируется среднемесячная температура на 1℃ выше нормы. Осадков будет больше нормы. В Москве температура на 0,5℃ выше нормы и осадков около нормы.
Однако вы сами оговорились, что это средние значения. Насколько я понимаю, в ближайшие дни нас ждет жара, которая идет к нам из Европы?
Да, очень жаркая погода в ближайшее время ожидается на юге европейской части страны: Ставрополье, Краснодарский край, республики Северного Кавказа, Крым. Все это из-за антициклона, который придет к нам со Средиземного моря, с Азорских островов (именно из-за него в Европе сейчас стоит жара).
В итоге в Крыму до 9 августа будет 32–37℃. В Курской и Белгородской областях — 37℃, в Орловской — 36℃. В Москве — до 33℃.
Петербург летом
То есть Петербург не заденет?
Навряд ли — на Северо-Запад придут прохладные воздушные массы в циклоне с Северного моря, который переместится на Баренцево море, а его атмосферный фронт 7–8-го числа принесет охлаждение воздуха и установление более умеренных температур (эта волна впоследствии проникнет к нам далеко на юг, до широт Воронежа и Самары).
Так, 6-го числа в Петербурге кратковременные дожди и +27 ℃. А уже 7 августа кратковременные дожди, на берегу Финского залива порывы ветра до 15–17 метров в секунду и температура 21–23℃. 8-го — без существенных осадков и 19–21℃.
Вот эта волна жары, которая ожидается 6–10 августа, последняя за это лето?
На юге страны, может быть, и нет — там тепло задерживается достаточно надолго.
А вот для остальной страны, скорее всего, да, потому что недаром говорят: первая половина августа — еще лето, а вторая — уже осень. С каждым днем средние температуры начинают снижаться. Однако отдельные дни с очень высокими показателями по-прежнему могут быть.
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