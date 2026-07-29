Павел Дуров — официально обвиняемый по террористической статье. Можно ли теперь пользоваться Telegram? И покупать Premium?

Как стало известно 29 июля основатель Telegram и соцсети «ВКонтакте» официально стал обвиняемым по делу о способствовании терроризму. Речь идет о части 1.1 статьи 205.1, наказание по ней может доходить до пожизненного срока. Адвокаты Сергей Подольский и Алена Савельева объясняют, что это значит для пользователей Telegram.
Является ли теперь сам Telegram террористической организацией?
Все еще нет! Как объясняет адвокат Сергей Подольский, значение здесь имеет не статус основателя мессенджера, а решения в отношении юридического лица сервиса: «Дуров же не равно Telegram».
Об этом же говорит и адвокат Алена Савельева: «пока решения в отношении юридического лица мессенджера не принимались, ни в какие перечни он не включался, соответственно пользоваться Telegram можно».
А покупать Premium?
Пока да. «Нельзя будет, если в отношении юридического лица Telegram будет принято решение о включении его в тот или иной перечень — экстремистов или террористов. Если это произойдет, то нельзя будет покупать Premium, звезды и прочее, так как это будет считаться финансированием террористической деятельности».
А звездочку над фамилией Дурова надо будет ставить?
Сложный вопрос. Как отмечает Сергей Подольский, это будет актуально «Когда и если Дурова внесут в список [террористов или экстремистов]».
При этом, добавляет Алена Савельева, требование помечать конкретного человека, внесенного в список террористов или экстремистов в законе отсутствует, однако «медиа, имеющие лицензию СМИ перестраховываются и ставят пометку в том числе на людей».
«Если террористической организацией признают Telegram, то ставить звездочку [в публикациях] над его названием будет нужно всем. За отсутствие такого упоминания в отношении организаций предусмотрен штраф, в том числе для обычных граждан. Но если речь идет о человеке, внесенном в список, к примеру о Дурове, это не обязательно», — заключает Савельева.
Комментарии (0)