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Павел Дуров — официально обвиняемый по террористической статье. Можно ли теперь пользоваться Telegram? И покупать Premium?

Как стало известно 29 июля основатель Telegram и соцсети «ВКонтакте» официально стал обвиняемым по делу о способствовании терроризму. Речь идет о части 1.1 статьи 205.1, наказание по ней может доходить до пожизненного срока. Адвокаты Сергей Подольский и Алена Савельева объясняют, что это значит для пользователей Telegram. 

klevo / Shutterstock

Является ли теперь сам Telegram террористической организацией?

Все еще нет! Как объясняет адвокат Сергей Подольский, значение здесь имеет не статус основателя мессенджера, а решения в отношении юридического лица сервиса: «Дуров же не равно Telegram».

Об этом же говорит и адвокат Алена Савельева: «пока решения в отношении юридического лица мессенджера не принимались, ни в какие перечни он не включался, соответственно пользоваться Telegram можно».

А покупать Premium?

Пока да. «Нельзя будет, если в отношении юридического лица Telegram будет принято решение о включении его в тот или иной перечень — экстремистов или террористов. Если это произойдет, то нельзя будет покупать Premium, звезды и прочее, так как это будет считаться финансированием террористической деятельности».

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А звездочку над фамилией Дурова надо будет ставить?

Сложный вопрос. Как отмечает Сергей Подольский, это будет актуально «Когда и если Дурова внесут в список [террористов или экстремистов]».

При этом, добавляет Алена Савельева, требование помечать конкретного человека, внесенного в список террористов или экстремистов в законе отсутствует, однако «медиа, имеющие лицензию СМИ перестраховываются и ставят пометку в том числе на людей». 

 «Если террористической организацией признают Telegram, то ставить звездочку [в публикациях] над его названием будет нужно всем. За отсутствие такого упоминания в отношении организаций предусмотрен штраф, в том числе для обычных граждан. Но если речь идет о человеке, внесенном в список, к примеру о Дурове, это не обязательно», — заключает Савельева.

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