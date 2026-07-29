Павел Дуров — официально обвиняемый по террористической статье. Можно ли теперь пользоваться Telegram? И покупать Premium?

Является ли теперь сам Telegram террористической организацией?

Все еще нет! Как объясняет адвокат Сергей Подольский, значение здесь имеет не статус основателя мессенджера, а решения в отношении юридического лица сервиса: «Дуров же не равно Telegram».

Об этом же говорит и адвокат Алена Савельева: «пока решения в отношении юридического лица мессенджера не принимались, ни в какие перечни он не включался, соответственно пользоваться Telegram можно».

А покупать Premium?

Пока да. «Нельзя будет, если в отношении юридического лица Telegram будет принято решение о включении его в тот или иной перечень — экстремистов или террористов. Если это произойдет, то нельзя будет покупать Premium, звезды и прочее, так как это будет считаться финансированием террористической деятельности».