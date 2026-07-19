В Петербурге начали ликвидировать фонд памяти Виктора Цоя

Фонд «Памяти Виктора Цоя», зарегистрированный в Петербурге в 2009 году, находится в процессе ликвидации. Он создавался для установки памятника Цою.

Бывший учредитель фонда «Памяти Виктора Цоя» Светлана Власова пояснила «Собака.ru», что организацию должны были ликвидировать сразу после возведения памятника, поскольку это и была цель ее существования.

«Фонд был создан исключительно потому, что при установке памятника он должен был указываться в документах и распоряжениях — такая процедура. Я не смогла заняться ликвидацией ранее, потому что живу далеко от Петербурга. Надеюсь, все формальности будут улажены до конца этого года», — уточнила Власова.

Напомним, что монумент открыли в августе 2020 года рядом со станцией метро «Проспект Ветеранов». Директором организации с момента основания является Валентин Антонов. Основной вид деятельности фонда — предоставление прочих финансовых услуг, не связанных со страхованием и пенсионным обеспечением.

Напомним, что 21 июня на стримингах вышла песня «Дети минут» группы «Кино», запись которой долгие годы считалась утраченной (или вовсе несуществующей!). Собака.ru поговорила с архивистом, который обнаружил запись.