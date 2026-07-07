«Им нужен не похожий, а именно этот!» Разобрались, как устроено клонирование домашних животных в России

В последние месяцы в России все активнее обсуждают клонирование домашних животных. Владельцам предлагают хранить образцы клеток их питомцев, создавать точные копии и даже замораживать тела любимцев после смерти в надежде на будущее. Кто всем этим занимается? Сколько стоят их услуги? Что говорят юристы, психологи и специалисты в клонировании сельскохозяйственных животных (да-да, такие тоже есть!) Разбираемся в материале Собака.ru?
«Ваш питомец может остаться с вами навсегда», «Будущее уже наступило». Примерно так звучат слоганы компаний, которые предлагают владельцам кошек и собак «воспроизвести» их домашних любимцев.
Даже беглый поиск по запросу «клонирование домашних животных» позволяет найти минимум четыре фирмы, работающих в данной области на российском рынке. Цены, указанные на их сайте, могут доходить до 100 000 долларов за копию питомца, или почти 8 млн рублей. По некоторым данным, затраты хозяев могут достигать даже 12 млн рублей.
«У нас рождается щеночек или котеночек»
«Наше основное занятие — мы сохраняем и людей, и животных с надеждой, что в будущем их оживят», — рассказывает Валерия Маямсина, гендиректор фирмы «КриоРус». На сайте компании говорится, что ее «футурологический псевдоним — Валерия Прайд».
Основная деятельность «КриоРус» — заморозка людей и животных после смерти. Согласно данным сервиса RusProfile, фирма была основана в 2006 году (сама Валерия утверждает, что работает в сфере крионики с 2003-го). Помимо этого, продолжает руководительница компании, с 2018 года она с коллегами предлагает владельцам погибших животных услуги по клонированию. По ее словам, так появилось на свет уже около 20 клонов.
Что известно о «КриоРус»? Компания основана членами Российского трансгуманистического движения Данилой Медведевым и его тогдашней гражданской женой Валерией Удаловой (ныне Маямсиной). Через некоторое время романтические отношения между сооснователями прервались. В центре внимания СМИ «КриоРус» оказалась в 2021 году. Тогда телеграм-каналы утверждали, что Валерия якобы попыталась силой вывезти часть криокамер с телами пациентов в новое хранилище под Тверью.
После 2022 года о «КриоРус» вновь активно говорят — как писали СМИ, услуги по заморозке умерших пользуются все растущей популярностью. В телеграм-канале компании можно найти фотографии со съемок Валерии для РенТВ.
Как объясняет Валерия, если животное еще живо, то у него под анестезией забирают небольшой кусочек кожи. После этого ткани охлаждают и хранят до тех пор, пока они не понадобятся (что оплачивается отдельно). В нужный момент клетки извлекают из хранилища и отправляют в китайскую партнерскую лабораторию. Там их, по словам руководительницы «КриоРус», размножают в чашке Петри.
«Дальше, существует такая технология ядерного переноса, — говорит собеседница редакции. — [Сотрудники лаборатории] берут донорскую яйцеклетку, удаляют собственное ядро, переносят туда ядро или всю клетку кожи. [Потом следуют] специальные процедуры, [в результате которых] оплодотворенная яйцеклетка получается, которую подсаживают суррогатной маме. Через несколько месяцев у нас рождается щеночек или котеночек».
Образцы ткани, продолжает собеседница редакции, можно брать и у умерших уже животных (она говорит, что будучи завернутым в мокрое полотенце, в холодильнике тело может храниться до пяти дней). Более того, добавляет Валерия, компания предлагает криозаморозку и хранение даже образцов шерсти давно умерших домашних животных, хоть и оговаривается, что сейчас из них создать клона не получится.
«Мы настоятельно рекомендуем сохранять такой материал в жидком азоте, — рассказывает она. — Сейчас есть такая замечательная компания как Colossal Biosciences. Они перепрограммировали яйцеклетки современных волков, чтобы возродить вымершего ужасного волка [ископаемые млекопитающие, вымершие больше 10 тысяч лет назад, — прим. Собака.ru], сейчас хотят делать мамонта. Понятное дело, что у них нет свежего материала ни от ужасного волка, ни от мамонта. Это тоже неподходящий для современного коммерческого клонирования материал, но там есть ДНК. Если его сохранить, то в будущем технологии перепрограммирования одного животного в другое, которые развиваются, приведут также к рождению клона (при этом в самой Colossal Biosciences настаивали, что полученные щенки ужасного волка не являются точными генетическими копиями вымерших животных, — прим. Собака.ru)».
Отвечая на вопрос о том, можно ли побеседовать с кем-то из клиентов, доверивших «КриоРус» клонирование домашнего питомца, Валерия обещает узнать. «Если бы владельцы хотели, то они давали бы интервью, но они не особенно хотят, — поясняет она. — Думаю, потому, что какая логика [преобладает в обществе] — да возьмите похожего в приюте. А им не надо похожего, им нужен именно этот! Встречаются с непониманием наши клиенты». До момента публикации ни с кем из клиентов компании пообщаться не удалось.
«У нас нет рисков»
«Мы делаем собак, кошек, лошадей, верблюдов, и сейчас у нас на стадии разработки птицы», — такое сообщение появляется в WhatsApp*. За пару дней до этого журналисты Собака.ru обратились в другие компании, специализирующиеся на клонировании животных. Корреспонденты представились потенциальными клиентами и расспросили о возможных условиях.
В одной из компаний через мессенджер объяснили, что работают по полной предоплате (сотрудник не представился, в описании профиля также нет имени, зато упоминаются сразу две компании: одна занимается клонированием, другая — управлением смартфонами в любой точке планеты). Цена услуги 100 тысяч долларов, включая забор кусочка кожи у живого животного.
Представитель одной из компаний, предлагающих услуги клонирования:
«Ногти, волосы, остатки крови засохшей не подходят. Если кто-то скажет, что им этого достаточно, — [это] мошенники. Не существует такой технологии в мире».
Собеседник обещает «100% совпадение», а также ДНК-тесты до и после процедуры. На вопрос о том, может ли что-то пойти не так, на экране появляется сообщение: «у нас нет рисков, мы полностью копируем ДНК».
Представитель другой компании (общение с ним также идет в WhatsApp*) отмечает, что время хранения взятых образцов потенциально не ограничено. На сайте фирмы даже есть изображение криокамер, правда, оно, скорее всего, сгенерировано нейросетью (как и аватарка собеседника).
Он признает, что риски все же есть, они заключаются в том, что эмбрионы, полученные в результате процедуры, могут отторгаться организмом суррогатной матери. «Но у кошек такое не часто», — оговаривается он, добавляя, что в договоре предусмотрен возврат средств.
На вопрос о том, точная ли получится копия животного, он говорит, что окрас может быть «не полностью детерминирован генетикой». «По поводу характера и поведения есть основы, которые определены генетикой, есть часть, которая формируется средой», — добавляет собеседник.
Позднее корреспонденту написала еще одна сотрудница второй компании. Она прислала фотографии успешно клонированных животных и предложила рассмотреть слоты на процедуры в июле. По ее словам, в процессе участвует доктор Олоф, некогда работавший вместе с легендарным профессором Хван У Соком, героем фильма Netflix «Король клонов». Хван стоял у истоков современных подходов к клонированию, его команде впервые удалось клонировать корову и собаку. В середине 2000-х годов он был обвинен в нарушении научной этики и мошенничестве, а в 2009-м его приговорили к условному сроку. Теперь он занимается клонированием премиальных верблюдов и сельскохозяйственных животных в ОАЭ.
Хван У Сок
Экс-сотрудник Сеульского университета, основатель фонда Sooam Biotech (в интервью Netflix):
«Потеря функций мозга и остановка сердца считаются отправной точкой смерти. Мы думаем, что организм не умирает, если клетки тела собраны для последующего выращивания. Сейчас мы считаем жизнью даже отдельную клетку».
«Мы и есть корейская лаборатория»
«Лаборатория у нас нас находится не в России, а в Эмиратах», — пишет представитель компании ReLife — он согласился ответить на вопросы журналистов Собака.ru. Расположение лаборатории собеседник объясняет тем, что «на территории России на законодательном уровне запрещено клонирование». «Это уголовное преступление», — добавляет он.
Клонирование в России это правда преступление? Нет. Как отмечает Максим Своевский, юрист-консультант в сфере науки и технологий, «как такового специального регулирования о клонировании или запрете клонирования животных в России нет». Единственная оговорка — домашних животных (то есть кошек, собак, декоративных крыс, декоративных хорьков и т.д.) нельзя использовать для получения дохода, кроме небольшого числа случаев вроде разведения на продажу. «А так как клонирование питомца за деньги предполагает как минимум использование животного-донора и суррогатной матери (а может, и нескольких), получается, что такая деятельность оказывается запрещенной», — оговаривается Своевский. Правда, он говорит, что за это следует не уголовная, а административная ответственность, то есть штраф.
Мужчина (сам он так и не представился) рассказывает, что его компания существует с 2005 года и обслуживает 180–200 человек в год. «Это только из РФ», — отмечает он.
На вопрос о том, есть ли вероятность, что клонирование может пойти не по плану, собеседник редакции говорит, что такого шанса нет, и ссылается на то, что об их компании снимал сюжет «Первый канал». На сайте компании действительно выложена ссылка на материал 2018 года, в котором говорится о корейской лаборатории по клонированию домашних животных и докторе по имени Джей Вонг Венг, который восемь лет назад клонировал первую собаку из России. Однако в сюжете не упоминаются ни ReLife, ни ОАЭ.
«Мы и есть [та самая] корейская лаборатория, — говорит собеседник редакции. — [В Корее] изначально открывалась, а сейчас два филиала в ОАЭ». Как утверждает мужчина, он познакомился с корейским профессором, «когда жил в Азии». Также он рассказал о ценах (все те же 100 тысяч долларов), особенностях процедуры, невозможности выполнить клонирование из шерсти и когтей животных и о том, что животное не наследует особенности суррогатных матерей.
На вопрос об этике собеседник редакции отмечает, что люди начинают понимать, что технология работает корректно, лишь когда начинают понимать суть вопроса. «Слово клонирование мы уже давно перестали использовать потому что оно можно сказать грязное, — пояснил он. — Кинематограф и все эти чудесные фильмы испортили это слово и каждый человек его воспринимает как что-то плохое по умолчанию. Мы занимаемся воспроизведением животных из образцов ДНК. При такой трансляции позиции сильно меньше этических диалогов».
«Уже родился первый клон»
«Обычно эффективность клонирования очень маленькая. Ее высчитывают из количества полученных клонов на число пересаженных в яйцеклетки ядер. По литературным данным (то есть по результатам исследований, — прим. Собака.ru) она обычно составляет от 1 до 5%. В нашей лаборатории нам удалось поднять эффективность клонирования коров до 15%», — говорит Сергей Яковенко, руководитель лаборатории «Альтраген».
Несмотря на утверждения некоторых собеседников редакции о запрете клонирования в России, команда Яковенко работает в стране, в том числе для сельскохозяйственного холдинга «Прогресс агро», а о его успехах пишет государственное агентство ТАСС.
«Коров мы клонируем с выдающимися характеристиками, такими как надой молока, — продолжает собеседник редакции. — У нас на ферме есть корова, которая дает в два с лишним раза больше молока, чем обычные коровы. Мы ее клонируем, чтобы повысить производительность нашей фермы».
По его словам, клонирование кошек и собак в России действительно не осуществляется. Главная причина — необходимо иметь целую ферму таких животных для получения донорских яйцеклеток и наличие суррогатных матерей. Также он заявляет, что клонирование мертвого животного (даже умершего пару дней назад) крайне сложно, если не почти невозможно. Для этого в теле нужно найти все еще живые клетки, что сделать крайне трудно. «Мы за такое стараемся не браться», — говорит он.
Сергей подчеркивает, что клоны по своим характеристикам очень близки к исходным особям. Хотя возможны незначительные отличия во внешности. При этом он оговаривается, что есть и ряд проблем. Во-первых, возрастные животные намного хуже поддаются клонированию (что подтверждали и некоторые другие собеседники редакции). Кроме того, возможны и некоторые проблемы со здоровьем (кстати, в фильме Netflix о профессоре Хване отмечалось, что один из двух клонов французского бульдога, созданных при участии Хвана, умер от пороков развития).
Сергей Яковенко
Руководитель лаборатории «Альтраген»:
«Все клоны рождаются с избыточном весом, что создает дополнительную нагрузку на суставы. Кроме того, при родах много всяких особенностей, поэтому пришлось выработать специальные протоколы их приема, чтобы избежать проблем. Лишний вес тоже компенсируется, правда, вес наших коров сейчас все равно на 30% выше, чем у родившихся естественным путем. Насколько мне известно, собак и кошек это также касается».
«Со смертью все равно придется встретиться»
Как отмечает психолог Катя Абрамова, причин обратиться к клонированию у владельцев домашних животных может быть много. «У Сен-Лорана, например, было четыре собаки, после смерти одной он заводил другую, и все они получали одну и ту же кличку. И это тоже повторение умершего снова и снова», — говорит она.
«Полагаю, что у всех причин один лейтмотив — неготовность (или неспособность) принять сам факт смерти, — продолжает собеседница редакции. — И простой биологической смерти, и смерти как концепции. Люди вообще не очень любят смерть, если уж честно. Мы бежим от нее всеми доступными способами, если не находим в себе сил и смелости признать ее существование».
По словам эксперта, вопрос о том, будет ли клон полноценной заменой почившего любимца, зависит от взглядов самого хозяина. «С точки зрения гражданского кодекса животные — это имущество. В этом смысле клон вполне себе подходящий способ замены. А если мы относимся к живому существу как к носителю уникального набора качеств, то смысла платить деньги за реплику не очень много, ведь клонирование гарантирует только внешнее сходство, ну, может, еще какие-то базовые настройки, а в остальном животное будет совсем другим. И тогда со смертью все равно придется встретиться и испытать боль утраты».
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Текст: Константин Крылов при участии Евы Елисеевой, Дианы Корнеевой и Вероники Михайловой
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