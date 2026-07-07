«Им нужен не похожий, а именно этот!» Разобрались, как устроено клонирование домашних животных в России

Как объясняет Валерия, если животное еще живо, то у него под анестезией забирают небольшой кусочек кожи. После этого ткани охлаждают и хранят до тех пор, пока они не понадобятся (что оплачивается отдельно). В нужный момент клетки извлекают из хранилища и отправляют в китайскую партнерскую лабораторию. Там их, по словам руководительницы «КриоРус», размножают в чашке Петри.

«Дальше, существует такая технология ядерного переноса, — говорит собеседница редакции. — [Сотрудники лаборатории] берут донорскую яйцеклетку, удаляют собственное ядро, переносят туда ядро или всю клетку кожи. [Потом следуют] специальные процедуры, [в результате которых] оплодотворенная яйцеклетка получается, которую подсаживают суррогатной маме. Через несколько месяцев у нас рождается щеночек или котеночек».

Образцы ткани, продолжает собеседница редакции, можно брать и у умерших уже животных (она говорит, что будучи завернутым в мокрое полотенце, в холодильнике тело может храниться до пяти дней). Более того, добавляет Валерия, компания предлагает криозаморозку и хранение даже образцов шерсти давно умерших домашних животных, хоть и оговаривается, что сейчас из них создать клона не получится.

«Мы настоятельно рекомендуем сохранять такой материал в жидком азоте, — рассказывает она. — Сейчас есть такая замечательная компания как Colossal Biosciences. Они перепрограммировали яйцеклетки современных волков, чтобы возродить вымершего ужасного волка [ископаемые млекопитающие, вымершие больше 10 тысяч лет назад, — прим. Собака.ru], сейчас хотят делать мамонта. Понятное дело, что у них нет свежего материала ни от ужасного волка, ни от мамонта. Это тоже неподходящий для современного коммерческого клонирования материал, но там есть ДНК. Если его сохранить, то в будущем технологии перепрограммирования одного животного в другое, которые развиваются, приведут также к рождению клона (при этом в самой Colossal Biosciences настаивали, что полученные щенки ужасного волка не являются точными генетическими копиями вымерших животных, — прим. Собака.ru)».

Отвечая на вопрос о том, можно ли побеседовать с кем-то из клиентов, доверивших «КриоРус» клонирование домашнего питомца, Валерия обещает узнать. «Если бы владельцы хотели, то они давали бы интервью, но они не особенно хотят, — поясняет она. — Думаю, потому, что какая логика [преобладает в обществе] — да возьмите похожего в приюте. А им не надо похожего, им нужен именно этот! Встречаются с непониманием наши клиенты». До момента публикации ни с кем из клиентов компании пообщаться не удалось.