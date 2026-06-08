Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

«Ночлежка» ищет работодателей для своих подопечных

О помощи в поиске вакансий петербургская организация, которая спасает бездомных, попросила в своих соцсетях. Для своих подопечных команда ищет работодателей, помогает с оформлением документов и проверяет, чтобы потенциальная работа не оказалась рабочим домом.

Dean Drobot / Shutterstock

«Ночлежка» ищет разные вакансии, среди которых могут быть объявления о поиске разнорабочих, грузчиков, упаковщиков, уборщиков, посудомойщиков и промоутеров. Значимым бонусом будет, если компания готова предоставить проживание, взять человека без опыта, без документов или с их минимальным набором, а также выплачивать зарплату ежедневно или еженедельно.

Важно, чтобы потенциальный партнер разделял принципы безопасного и гуманного трудоустройства. Все объявления организация обещает проверить, чтобы убедиться в их безопасности.

Почту, на которую можно отправлять вакансии, команда указала в публикации в соцсетях.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: