«Ночлежка» ищет работодателей для своих подопечных

«Ночлежка» ищет разные вакансии, среди которых могут быть объявления о поиске разнорабочих, грузчиков, упаковщиков, уборщиков, посудомойщиков и промоутеров. Значимым бонусом будет, если компания готова предоставить проживание, взять человека без опыта, без документов или с их минимальным набором, а также выплачивать зарплату ежедневно или еженедельно.

Важно, чтобы потенциальный партнер разделял принципы безопасного и гуманного трудоустройства. Все объявления организация обещает проверить, чтобы убедиться в их безопасности.

Почту, на которую можно отправлять вакансии, команда указала в публикации в соцсетях.