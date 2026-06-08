«Ночлежка» ищет работодателей для своих подопечных

О помощи в поиске вакансий петербургская организация, которая спасает бездомных, попросила в своих соцсетях. Для своих подопечных команда ищет работодателей, помогает с оформлением документов и проверяет, чтобы потенциальная работа не оказалась рабочим домом.
«Ночлежка» ищет разные вакансии, среди которых могут быть объявления о поиске разнорабочих, грузчиков, упаковщиков, уборщиков, посудомойщиков и промоутеров. Значимым бонусом будет, если компания готова предоставить проживание, взять человека без опыта, без документов или с их минимальным набором, а также выплачивать зарплату ежедневно или еженедельно.
Важно, чтобы потенциальный партнер разделял принципы безопасного и гуманного трудоустройства. Все объявления организация обещает проверить, чтобы убедиться в их безопасности.
Почту, на которую можно отправлять вакансии, команда указала в публикации в соцсетях.
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