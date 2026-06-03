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Стенд ВТБ на ПМЭФ-2026 украшен портретами классиков русской литературы и их цитатами

Классика вдохновляет творить и привносить свежие идеи в тренды, стиль и бизнес. Новая имиджевая кампания ВТБ «Классика вдохновляет» задает единый вектор для присутствия банка на ПМЭФ-2026. Центральным элементом стенда банка на форуме стала масштабная яркая арт-инсталляция.

Пресс-служба ВТБ
Пресс-служба ВТБ

Пространство высотой более 8 м формируют четыре гигантские головы классиков – Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толстого. Их мысли и слова формируют культурный код и идентичность, ценности и принципы банка-мецената, который много делает для сохранения и развития русской культуры. 

Ироничный визуальный акцент – солнцезащитные очки – актуализируют образ писателей. На создание фигур ушло более 5 т композитного материала, а каждая скульптура собиралась как сложный инженерный объект. Масштаб проекта ощущается и в деталях – например, нос  Гоголя по высоте больше человеческого роста, а вес каждой скульптуры превышает 500 кг. Как отдельные арт-объекты создавались и очки классиков: каждое стекло формовалось индивидуально и достигает 1,5 м.

Особой частью стенда стали 5 цитат из произведений писателей – более 1 000 букв и символов интегрированы в пространство и превращают стены в культурное полотно.

Пресс-служба ВТБ
Пресс-служба ВТБ
Пресс-служба ВТБ

Проект развивает креативную рамку «ВТБ – это классика», которая обыгрывает сюжеты известных литературных произведений: создатели показывают альтернативный, «счастливый» финал истории, где героев в судьбоносных моментах поддерживает банк.

Также банк выпустил дебетовые карты с тематическим дизайном и коллекцию мерча, доступную в  коцептуальном пространстве Москва-Сити и онлайн с доставкой по России. 

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