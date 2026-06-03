Стенд ВТБ на ПМЭФ-2026 украшен портретами классиков русской литературы и их цитатами

Пространство высотой более 8 м формируют четыре гигантские головы классиков – Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толстого. Их мысли и слова формируют культурный код и идентичность, ценности и принципы банка-мецената, который много делает для сохранения и развития русской культуры.

Ироничный визуальный акцент – солнцезащитные очки – актуализируют образ писателей. На создание фигур ушло более 5 т композитного материала, а каждая скульптура собиралась как сложный инженерный объект. Масштаб проекта ощущается и в деталях – например, нос Гоголя по высоте больше человеческого роста, а вес каждой скульптуры превышает 500 кг. Как отдельные арт-объекты создавались и очки классиков: каждое стекло формовалось индивидуально и достигает 1,5 м.

Особой частью стенда стали 5 цитат из произведений писателей – более 1 000 букв и символов интегрированы в пространство и превращают стены в культурное полотно.