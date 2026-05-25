Каждый второй петербуржец выступает за пожизненный запрет табака для молодежи

Женщины поддерживают идею запрета сигарет для молодежи немного чаще мужчин — 58% против 52%, следует из опроса. Больше всего сторонников запрета оказалось среди петербуржцев от 35 до 45 лет. Кроме того, уровень поддержки растет вместе с доходом: среди горожан с зарплатой от 150 тысяч рублей инициативу одобряют 59%.

Даже среди курящих мнения разделились не так резко, как можно было ожидать. Почти половина из них — 45% — поддерживают запрет. Среди некурящих за инициативу высказались 55%.

Те, кто выступает против, считают, что запреты не решат проблему. По мнению респондентов, вместо ограничений стоит делать ставку на профилактику и просвещение. Некоторые также опасаются, что жесткие меры могут привести к росту черного рынка.

Аналогичный опрос компания SuperJob уже проводила в Петербурге в декабре 2022 года. Тогда за пожизненный запрет табака для молодежи высказались 51% петербуржцев.

Идея «поколения без курения» — это глобальная антитабачная концепция, при внедрении которой нынешним несовершеннолетним сигареты не будут продавать никогда, даже после достижения совершеннолетия. Сейчас она активно обсуждается во всем мире.

В 2022 году подобный закон приняли в Новой Зеландии, однако год спустя его отменили. В новозеландском правительстве решение объяснили профилактикой появления черного рынка и планами пополнить казну за счет доходов от продаж сигарет. В апреле 2026 года закон о «поколениях без курения» одобрили в Великобритании.

В ноябре 2025 года в Госдуме также предложили запретить продажу табака людям, родившимся после 2017 года, однако до принятия полноценного закона инициатива так и не дошла.