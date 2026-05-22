Папа может! За 2 года число «мужских декретов» в РФ выросло в 8 раз! Как отцу оформить отпуск по уходу за ребенком? Сколько платят?

При каких условиях мужчина может уйти в отпуск по уходу за ребенком?

Потенциально это может любой отец, так же как и любая мать. Как поясняет адвокат коллегии адвокатов «Династия» Лейла Абдуллаева, никаких дополнительных условий или ограничений закон не предусматривает. Кроме разве что трех:

отец должен быть официально трудоустроен;

мужчина должен реально осуществлять уход за ребенком, не просто числиться его родителем;

мать не может уйти в аналогичный отпуск одновременно с отцом ребенка (за одним исключением, о нем ниже).

Проще говоря, если вы мужчина, у вас родился ребенок, вы реально планируете за ним ухаживать, а мать сейчас в отпуске не находится, то вы имеете все основания претендовать на такую возможность. Даже если мать ребенка не работает.

Более того, напоминает адвокат Ирина Гребнева из бюро «Гребнева и партнеры», отпуск по уходу за ребенком может взять не только отец, но опекун и даже дедушка новорожденного (если он официально трудоустроен). Опять же, если планирует реально сидеть с внуком или внучкой, а родители этим правом решили не пользоваться.

«Отец или дедушка здесь имеют точно такие же права, что мать или бабушка, — говорит Гребенева. — Это закреплено трудовым кодексом. Причем неважно состоит ли семья в официальном, зарегистрированном браке, кто больше зарабатывает. Это решение семьи».