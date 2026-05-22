Папа может! За 2 года число «мужских декретов» в РФ выросло в 8 раз! Как отцу оформить отпуск по уходу за ребенком? Сколько платят?

В прошлом году 226 тысяч россиян ушли в «мужской декрет». За весь 2023-й таких было всего 30 тысяч. Получается, уже каждый седьмой(!) отпуск по уходу за ребенком приходится на отцов, как в середине мая сообщил Социальный фонд. Судя по всему, это не предел. Прошлогоднее исследование сервиса SuperJob показало: хотя бы гипотетически перспективу «мужского декрета» для себя допускают 43% опрошенных. Насколько это реально? Имеет ли работодатель право сказать: «Пусть жена дома сидит»? И может ли отпуск сначала взять мать, а потом отец? Разбираемся в материале Собака.ru.
При каких условиях мужчина может уйти в отпуск по уходу за ребенком?
Потенциально это может любой отец, так же как и любая мать. Как поясняет адвокат коллегии адвокатов «Династия» Лейла Абдуллаева, никаких дополнительных условий или ограничений закон не предусматривает. Кроме разве что трех:
- отец должен быть официально трудоустроен;
- мужчина должен реально осуществлять уход за ребенком, не просто числиться его родителем;
- мать не может уйти в аналогичный отпуск одновременно с отцом ребенка (за одним исключением, о нем ниже).
Проще говоря, если вы мужчина, у вас родился ребенок, вы реально планируете за ним ухаживать, а мать сейчас в отпуске не находится, то вы имеете все основания претендовать на такую возможность. Даже если мать ребенка не работает.
Более того, напоминает адвокат Ирина Гребнева из бюро «Гребнева и партнеры», отпуск по уходу за ребенком может взять не только отец, но опекун и даже дедушка новорожденного (если он официально трудоустроен). Опять же, если планирует реально сидеть с внуком или внучкой, а родители этим правом решили не пользоваться.
«Отец или дедушка здесь имеют точно такие же права, что мать или бабушка, — говорит Гребенева. — Это закреплено трудовым кодексом. Причем неважно состоит ли семья в официальном, зарегистрированном браке, кто больше зарабатывает. Это решение семьи».
Как долго может длиться такой отпуск?
Максимально до трех лет, но тут есть несколько важных нюансов. Как отмечает адвокат Дмитрий Новохатько, отпуск по уходу за ребенком можно взять только после окончания другого отпуска — по беременности и родам (его по понятным причинам может взять только мать). Он потенциально может длиться 140 дней — 70 до появления ребенка на свет и 70 после.
Однако, добавляет собеседник редакции, если мать для поездки в роддом отпуск не брала, то и отец может взять перерыв на работе сразу после того, как начал ухаживать за младенцем.
«При этом суды отклоняли формальный аргумент Социального фонда о том, что отец якобы может оформить уход только "с 71-го дня" после рождения ребенка», — говорит Лейла Абдуллаева. Проще говоря, если работодатель или социальные службы начнут убеждать вас, что в «мужской декрет» можно идти лишь через два с половиной месяца, даже если мать из роддома сразу поехала на работу, не верьте.
Другой важный нюанс — оплачивается отпуск только до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года. «При необходимости отпуск может быть предоставлен до достижения ребенком трех лет, однако последние полтора года оплачиваться не будут», — говорит адвокат, руководитель практики семейного права МКА «Плесовских и партнеры» Анастасия Матинова.
Кстати, а сколько будут платить?
Зависит от предыдущих доходов мужчины. Как поясняет адвокат Ирина Гребнева, «размер пособия составляет 40% от среднего заработка сотрудника за два предыдущих календарных года».
Что это значит? Допустим, мужчина хочет уйти в отпуск в мае 2026 года. Предположим, что последние два года он получал по 100 тысяч рублей в месяц. Соответственно, во время ухода за ребенком ему будут платить по 40 тысяч в месяц.
Впрочем, здесь есть свои границы. В законе прописаны минимальный и максимальный размер пособия. Какой бы у мужчины доход ни был, он не сможет получать меньше 10669,64 рубля и больше 83021,18 рубля в месяц. Правда, налог с этой суммы не списывается.
Не очень много, а подрабатывать можно?
Да! Как отмечает адвокат Анастасия Матинова, отец, даже находясь в отпуске, может выполнять свои рабочие обязанности, получая и пособие, и оплату. Также ничто не запрещает мужчине оформить самозанятость и подрабатывать таким образом (правда, самозанятые не могут выполнять работы для своего работодателя).
Более того, можно даже вернуться на работу досрочно, не теряя выплаты. Такая возможность появилась в 2024 году. С этим эксперты как раз и связывают взрывной рост количества «мужских декретов».
«С 2024 года для сохранения пособия уже не обязательно оставаться на "неполной ставке", — говорит адвокат Лейла Абдуллаева. — СФР прямо разъясняет, что пособие сохраняется и при выходе на полное, и при выходе на неполное рабочее время. Но важная техническая деталь: сначала нужно оформить отпуск по уходу и воспользоваться им, а уже потом выходить на работу с сохранением пособия. СФР также указывает, что минимальная продолжительность такого отпуска до выхода на работу законом не определена».
А могут ли мужчину не отпустить в отпуск по уходу за ребенком?
Нет. «Если отец подал заявление и есть основания для отпуска, работодатель не вправе заменить закон фразами "у нас так не принято", "пусть жена сидит" или "мужчин в декрет не отпускаем"», — говорит адвокат Лейла Абдуллаева.
Более того, добавляет адвокат Ирина Гребнева, право на отпуск по уходу за ребенком распространяется на все должности и статусы. То есть на него могут претендовать кадровые военные, судьи, полицейские и прокуроры.
Работодатель, конечно, может попытаться запретить сотруднику воспользоваться этим правом, но, отмечает адвокат Дмитрий Новохатько, это будет иметь для него последствия. «Например, если откажете отцу ребенка в оформлении такого отпуска, несмотря на то, что он представил вам все необходимые для этого документы, вас может ждать административная ответственность за нарушение трудового законодательства (ч.1,2 ст. 5.27 КоАП РФ — штраф до 70 тысяч рублей) и необходимость выплатить компенсацию морального вреда, если дело дойдет до суда и сотрудник заявит такое требование», — отмечает Новохатько.
Единственное законное основание не отпустить отца или деда в отпуск по уходу за ребенком, если таким правом уже пользуется кто-то другой из родственников новорожденного. Правда, повторимся, тут есть исключение.
Какое?
Рождение близнецов (либо появление второго ребенка до истечения отпуска по уходу за первым).
«Если у пары двойня или второй ребенок родился во время отпуска по уходу за первым, родители могут уйти в декрет одновременно, — поясняет адвокат Дмитрий Новохатько. — Один родитель уйдет в отпуск по уходу за первым ребенком, а другой родитель — за вторым. Это допустимо».
А можно ли делить отпуск между родителями?
Да! Главное, чтобы отец и мать не пытались уйти в него одновременно.
«Отпуск можно брать частями, и только семья решает, кому и в какой период выгоднее оказаться рядом с ребенком, а кому работать». — говорит адвокат Ирина Гребнева.
«Отдельный нюанс по пособию: если один родитель оформил отпуск, получил пособие, а потом вышел на работу с сохранением пособия, СФР допускает, что другой член семьи может воспользоваться отпуском по уходу без получения пособия, — добавляет адвокат Лейла Абдуллаева. — То есть после реформы 2024 года конструкция может выглядеть так: отец оформил отпуск и пособие, затем вышел на работу и сохраняет пособие, а мать находится в отпуске по уходу уже без пособия».
Кстати, а сколько раз мужчина может взять декретный отпуск?
Никакого предельного лимита тут нет. «Количество раз не ограничено законом, и связано только с количеством рожденных детей у мужчины», — говорит адвокат Анастасия Матинова.
Проще говоря, работодатель не может сказать: «Ты в прошлый раз уже ходил в отпуск по уходу за ребенком, давай-ка сейчас без этого».
