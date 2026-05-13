Передать вещи на благотворительность магазину «Спасибо!» теперь можно не выходя из дома

Чтобы оформить вывоз, нужно оставить заявку на сервисе в разделе #яПомогаю, указав категорию и объем вещей. После этого партнеры «Спасибо!» свяжутся с пользователем и согласуют время приезда курьера. Обычно это занимает от одного до трех дней.

К вывозу принимают одежду, обувь, книги, текстиль, сумки, подушки, одеяла и средства реабилитации. Главное условие — вещи должны быть чистыми и готовыми к носке. Максимальный объем — до 50 килограммов.

Сервис работает по всему Петербургу и в районах внутри КАД, включая Мурино, Кудрово, Шушары и Парголово. Пригодные для использования вещи «Спасибо!» распределит в благотворительные фонды и магазины, а остальное отправит на переработку.

Проект «Спасибо!» работает в Петербурге с 2010 года и сегодня объединяет 12 благотворительных магазинов, больше 250 контейнеров для сбора одежды по городу и центр выдачи, в котором около 10000 нуждающихся людей в год могут получить вещи бесплатно. За 15 лет работы проект перечислил около 60 млн рублей в благотворительные организации города.