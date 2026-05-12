Гринвошинг не пройдет? В России впервые появился ГОСТ на веганские парфюм и косметику

Стандарты будут регулировать присвоение товарам маркировок, в которых содержатся слова «веган», «веганский», «вегетарианский» и их производные. Такая продукция не должна содержать «живых животных или животных тканей, полученных от живых или умерщвленных для любых целей животных», говорится в документе.

Под запрет попадают молочные ингредиенты — например, лактоза, казеин и сыворотка, а также продукты пчеловодства: мед, прополис и пчелиный воск. Веганская косметика и парфюмерия также не могут содержать животные жиры, воск и белки вроде коллагена, кератина или икры. В список запрещенных компонентов вошли кармин, гуанин, шелк, шеллак и мускус.

Отдельно в стандарте говорится о санитарных нормах на производстве. Если рядом выпускают продукцию с животными ингредиентами, оборудование, емкости и поверхности нужно тщательно очищать. Это необходимо, чтобы такие вещества случайно не попали в веганскую продукцию. Также производителям советуют внимательно следить за сырьем, хранением и перевозкой товаров.

ГОСТ — это государственный стандарт с требованиями к качеству и безопасности товаров. Предполагается, что стандарты должны защитить потребителей от недобросовестных производителей и некачественных товаров. Система появилась в СССР в 1920-х годах, и тогда стандарты были обязательными. Сегодня производители обычно сами выбирают, работать по ГОСТу, ТУ (технические условия) или СТО (стандарт организации). Но если на упаковке указан ГОСТ, компания обязана соблюдать его требования.

