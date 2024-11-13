Как покупать экотовары? Гид по маркировкам и вредным веществам

Всего в мире около 500 экомаркировок. Одни оценивают товар комплексно, другие охватывают отдельные проблемы: перерабатываемая упаковка, органические компоненты, знак вторичной переработки. Как отличить гринвошинг от экотовара? Где посмотреть опасные вещества в составе? Специально для Собака.ru представитель Экологического союза Татьяна Суворова, рассказывает, как выбрать безопасный для окружающей среды и здоровья человека товар и не нарваться на подделку.
Как отличить гринвошинг от экотовара
Экотовар имеет экологические преимущества перед аналогичным товаром. Они подтверждены независимой экспертной организацией Федеральной службы по аккредитации (ФСА). На таком изделии есть надежная экомаркировка, например, «Листок жизни», «Органик» и другие. На сайте каждой представлены стандарты, по которым проводят проверку, и актуальный список продукции с экологичными сертификатами. Экологический союз разработал инструкцию, как проверить легитимность сертификата.
Бывает так, что производитель декларирует экопреимущество продукта, не получив подтверждение независимой стороны. Это допустимо, если компания действительно провела исследование и готова предоставить потребителю доказательства. Заявление производителя (самодекларация) должно быть четким и проверяемым, в противном случае — это гринвошинг (необоснованное экологическое заявление).
Если перед вами самодекларация, а не экомаркировка, ориентируйтесь на:
- заявление производителя четкое, например, «без фосфатов». Для самодекларации организация не должна использовать фразы типа «экологически безопасный», «экологически чистый», «благоприятный для почвы», «зеленый» и тому подобные — в них нет конкретики.
- заявление проверяемое. На сайте производителя можно найти информацию, подтверждающую заявление (протокол испытаний, сертификат). Потребителю должно быть понятно, что и каким способом, на соответствие каким критериям компания проверила. При этом важно понимать, что мы не сможем узнать, не скрыл ли производитель часть информации о продукте, чтобы он выглядел более экологичным.
Гид по экомаркировкам: самые распространенные в России
Всего в мире около 500 экологических маркировок. Одни оценивают товар комплексно, другие охватывают отдельные проблемы: перерабатываемая упаковка, органические компоненты, знак вторичной переработки. Если покупателю важно, чтобы еду и напитки производили вдали от промышленных объектов, без ГМО и ионизирующего излучения, стоит присмотреться к органик-маркировкам. В России можно встретить как европейский органик, так и российский, соответствующий ГОСТ 33980-2016.
Узкие экологические проблемы решают отраслевые экомаркировки:
- «Лесной эталон». Есть на продукции или упаковке из древесины. Знак говорит о происхождении сырья из хорошо управляемых лесов и ответственных источников;
- MSC. Маркировка продуктов ответственного морского промысла гарантирует, что вылов рыбы не нарушил численность популяции и морские экосистемы;
- OEKO-TEX. Знак для одежды и текстиля даст уверенность, что вещь не содержит веществ, вредных для человека и окружающей среды. Продукцию проверяют на наличие более чем 300 различных опасных соединений: пестициды, канцерогенные красители, формальдегид, тяжелые металлы и другие.
Комплексную проверку экологичности продукции проводят по стандартам экомаркировок по жизненному циклу, которые оценивают товар на всех этапах производства: от добычи сырья до утилизации упаковки. В России широко представлена продукция с экомаркировкой «Листок жизни». Знак имеют более 300 товаров бытовой химии, косметики, продуктов питания, строительных и отделочных материалов, удобрений: BioMio, Gardenica, Fairy Pure & Clean, Cif, Eco Crispi, Botavikos, Tarkett, DULUX, Düfa, LUXENS, Технониколь и других.
Как отличить поддельную экомаркировку от оригинала самостоятельно
Самый просто и быстрый способ — проверить в мобильном приложении Ecolabel Guide. В этом сервисе эксперты Экологического союза собрали популярные экомаркировки и отраслевые знаки. Используя камеру смартфона, пользователь фотографирует незнакомый значок, а программа подсказывает, можно ли ему доверять.
Однако бывают ситуации, когда производитель наносит известную экомаркировку на товар, не проходя сертификацию. В таком случае можно зайти на сайт экомаркировки и проверить наличие в реестре сертифицированной продукции. Например, все продукты с «Листком жизни» можно найти на сайте Экологического союза. Экомаркировка выдается каждые три года — список регулярно обновляется.
Опасные добавки в составе
Есть специальные списки опасных для человека и окружающей среды веществ. Их можно изучить и проверить наличие тех или иных веществ в конкретной продукции:
- вещества в списке Candidate List of substances of very high concern for Authorisation согласно Регламенту (ЕС) № 1907/2006;
- вещества, которые определены как стойкие, биоаккумулирующиеся и токсичные (PBT) или очень стойкие и очень биоаккумулирующиеся (vPvB) согласно требованиям Приложению XIII Регламента (ЕС) № 1907/2006;
- потенциальные нарушители эндокринной системы категорий 1 и 2 приоритетного списка веществ.
В случае с продуктами питания следует ориентироваться на «Кодекс Алиментариуса».
Для всех товаров проще ориентироваться на стандарты экомаркировки по жизненному циклу. Например, «Листок жизни» для бытовой химии запрещает использовать в составе фосфаты, фосфанаты, небиоразлагаемые ПАВ. Ведь одна из экологических проблем — эвтрофикация (цветение) водоемов — возникает из-за присутствия биогенных элементов (соединений фосфора) и накопление в водных экосистемах неразлагаемых поверхностно-активных веществ (ПАВ). Эвтрофикация сокращает биоразнообразие и вызывает делает небезопасной питьевую воду.
Есть ли онлайн-сервисы, которые помогают узнать об опасных веществах в составе?
Лучше не доверять сервисам для проверки товара на наличие нежелательных ингредиентов. В случае с бытовой химией, например, производители не обязаны указывать характеристики и количество всех компонентов в составе. На этикетку попадает не полный перечень компонентов, что затрудняет самостоятельное изучение состава.
Доверяйте экомаркировкам, ведь в ходе экологической сертификации эксперты получают доступ к конфиденциальному перечню всех ингредиентов состава и комплексно их оценивают. Любой может быть опасен — зависит от дозировки и взаимодействия с другими ингредиентами. Поэтому эксперты тщательно анализируют состав продукта, ориентируясь на научные исследования, мировой опыт сертификации. В итоге концентрации компонентов в составе экомаркированных средств безопасны как для человека, так и для природы.
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