Как покупать экотовары? Гид по маркировкам и вредным веществам

Как отличить гринвошинг от экотовара

Экотовар имеет экологические преимущества перед аналогичным товаром. Они подтверждены независимой экспертной организацией Федеральной службы по аккредитации (ФСА). На таком изделии есть надежная экомаркировка, например, «Листок жизни», «Органик» и другие. На сайте каждой представлены стандарты, по которым проводят проверку, и актуальный список продукции с экологичными сертификатами. Экологический союз разработал инструкцию, как проверить легитимность сертификата.

Бывает так, что производитель декларирует экопреимущество продукта, не получив подтверждение независимой стороны. Это допустимо, если компания действительно провела исследование и готова предоставить потребителю доказательства. Заявление производителя (самодекларация) должно быть четким и проверяемым, в противном случае — это гринвошинг (необоснованное экологическое заявление).

Если перед вами самодекларация, а не экомаркировка, ориентируйтесь на: