ИИ-ассистент заменит операторов на телефонной линии Смольного. Робота обматерят, чтобы проверить его функционал

ГУП «Автоматическая телефонная станция Смольного» купит голосового ассистента на основе искусственного интеллекта, который будет обслуживать клиентов вместо операторов-людей. На госзакупку стоимостью 380 млн рублей обратила внимание «Фонтанка».

В документах, опубликованных 8 мая, говорится, что система будет использовать технологию генеративной языковой модели и отвечать на входящие и исходящие звонки в государственных организациях Петербурга, пишет издание. Предполагается, что система должна обслуживать не менее 90% вызовов без привлечения к разговору операторов колл-центра. Это поможет предприятиям решить проблему с ожиданием звонящих в очереди и сделает абонентов более лояльными, пишет «Фонтанка».

Заказчик должен будет проверить систему запросами с нецензурного лексикой. Процедура тестирования предусматривает три сценария:

  • когда абонент озвучивает вопрос с бранными выражениями, а система игнорирует мат, но воспринимает суть обращения;
  • когда абонент озвучивает только нецензурные слова и выражения, и система в ответ на это делает ему замечание;
  • когда абонент снова произносит только мат, а ассистент прощается с собеседником и прекращает звонок.

Система должна уметь работать с Yandex GPT от «Яндекса». Если Yandex GPT или GigaChat будут отвечать слишком долго, технология автоматически переключится на резервную GPT-модель, чтобы работа не прерывалась.

СПб ГУП «АТС Смольного» входит в Комитет по информатизации и связи Петербурга. Предприятие обеспечивает связью государственные органы и учреждения.

В середине апреля в городской администрации сообщали, что дежурная служба Комитета по благоустройству собирается внедрить нейросети, которые будут принимать жалобы петербуржцев на состояние городской инфраструктуры. Технология должна анализировать запросы горожан и подключать к звонкам нужных операторов.

