ИИ-ассистент заменит операторов на телефонной линии Смольного. Робота обматерят, чтобы проверить его функционал

В документах, опубликованных 8 мая, говорится, что система будет использовать технологию генеративной языковой модели и отвечать на входящие и исходящие звонки в государственных организациях Петербурга, пишет издание. Предполагается, что система должна обслуживать не менее 90% вызовов без привлечения к разговору операторов колл-центра. Это поможет предприятиям решить проблему с ожиданием звонящих в очереди и сделает абонентов более лояльными, пишет «Фонтанка».

Заказчик должен будет проверить систему запросами с нецензурного лексикой. Процедура тестирования предусматривает три сценария:

когда абонент озвучивает вопрос с бранными выражениями, а система игнорирует мат, но воспринимает суть обращения;

когда абонент озвучивает только нецензурные слова и выражения, и система в ответ на это делает ему замечание;

когда абонент снова произносит только мат, а ассистент прощается с собеседником и прекращает звонок.

Система должна уметь работать с Yandex GPT от «Яндекса». Если Yandex GPT или GigaChat будут отвечать слишком долго, технология автоматически переключится на резервную GPT-модель, чтобы работа не прерывалась.

СПб ГУП «АТС Смольного» входит в Комитет по информатизации и связи Петербурга. Предприятие обеспечивает связью государственные органы и учреждения.

В середине апреля в городской администрации сообщали, что дежурная служба Комитета по благоустройству собирается внедрить нейросети, которые будут принимать жалобы петербуржцев на состояние городской инфраструктуры. Технология должна анализировать запросы горожан и подключать к звонкам нужных операторов.