Нейросети будут принимать жалобы петербуржцев на благоустройство

Дежурная служба Комитета по благоустройству внедрит технологию SMART IVR, которая поможет распределять поступающие звонки, сообщили в Смольном.

Технология, которой планируют заменить традиционную систему, сможет понимать не только прямой вопрос звонящего, но и контекст сообщения. Исходя из этого, нейросеть будет направлять абонента к нужным специалистам. Это позволит и минимизировать время ожидания, и увеличить оперативность ответа на замечания горожан, отмечают в администрации.

Ранее в Смольном рассказали о планах внедрить нейросети в отбор резюме при найме чиновников во все органы исполнительной власти. Речь о сервисе, который работает на базе программного робота «Геннадий» и нейросети «Вера» и помогает автоматически отбирать подходящие отклики на вакансии. Сейчас технология сортирует анкеты претендентов на поступление в Молодежный кадровый резерв.

