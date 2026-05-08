Третье место занял Петербург по числу психологов-предпринимателей

Сейчас в России в сегменте ментального здоровья зарегистрировано 867 предпринимателей и организаций. На Петербург приходится 7,7% психологов-бизнесменов от общего числа. Таковы подсчеты аналитиков «Точка Банка», ими с Собака.ru поделились в пресс-службе компании.

Первое место по числу психологов-предпринимателей занимает Москва — 23,2% от общего числа, второе — Московская область с 8,7%. Такую концентрацию специалистов в этих регионах аналитики «Точка Банка» объясняют тем, что в мегаполисах больше платежеспособного населения, развита культура обращения к психологам и сформирован рынок частных специалистов. В том числе поэтому обороты психологов из Петербурга и Москвы в среднем на 23,3% больше, чем у специалистов в других регионах.

Сфера ментального здоровья продолжает быстро расти. С начала 2026 года число предпринимателей и компаний в этом сегменте увеличилось на 35%. В «Точка Банке» отмечают, что тренд продолжается уже второй год подряд: за весь 2025-й рынок вырос на 130,1%.

Растут и доходы специалистов. В первом квартале 2026 года медианный оборот психологов составил 201,7 тысячи рублей в месяц — это на 62,9% больше, чем годом ранее.

Петербург также стал лидером по потреблению антидепрессантов. В 2025 году на тысячу жителей города приходилось 311,8 упаковки таких препаратов — почти вдвое больше среднероссийского показателя. Почему это не обязательно плохой знак, Собака.ru разбиралась вместе с экспертом.

