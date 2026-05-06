Петербург — лидер по потреблению антидепрессантов! Что стоит за статистикой и почему это не так плохо, как кажется — разбираемся с врачом-психиатром

Петербург (с заметным отрывом!) вышел в лидеры по потреблению антидепрессантов! По данным аналитиков, в 2025 году в нашем городе на тысячу жителей приходилось 311,8 упаковки таких препаратов — почти в два раза больше, чем в среднем по стране. При этом спрос продолжает расти: только за год он увеличился на 35%. Сухая статистика звучит как тревожный сигнал. Разобраться, что за ней стоит, нам поможет врач-психиатр клиники «Алви» Вадим Суродин.
О чем на самом деле говорят цифры
Будем смотреть на это не как на новостной повод, а как на процесс: за ростом потребления антидепрессантов может стоять сразу несколько разных тенденций, и не все из них связаны с ухудшением состояния.
Важно не переоценивать сами цифры: они не равны общему уровню депрессии в обществе. Да, рост назначений может говорить о том, что таких состояний становится больше. Но одновременно он показывает, насколько доступна помощь, как работает система направлений и готовы ли люди вообще обращаться к врачу. К тому же антидепрессанты применяются не только при депрессии, но и при тревожных расстройствах, панических атаках, ОКР, хронической боли, бессоннице и других нарушениях психоэмоционального состояния.
Почему кажется, что стало хуже
Мы и правда стали чаще сталкиваться с эмоциональными перегрузками. Напряжение все реже связано с конкретными событиями — теперь оно становится фоновым и почти не отпускает. Из-за этого появляется тревога, снижается настроение, накапливается усталость. Часто это ощущается не как четкая проблема, а как общее «плохо» — когда нет сил, мотивации и сложно сосредоточиться хоть на чем-то. Со временем к этому добавляются проблемы со сном, выгорание, апатия и панические атаки.
Как на это влияет город
Среда сама по себе создает петербуржцам дополнительную нагрузку. Мы давно привыкли к тому, что вокруг:
- мало естественного света
- не хватает зеленых зон
- постоянный шум
- много людей
- однообразная визуальная среда
- много сигналов и раздражителей, которые перегружают органы чувств
Все эти факторы действуют одновременно и создают фоновое напряжение, которое постепенно истощает внутренний ресурс. В результате даже обычные повседневные задачи отнимают больше сил, чем раньше. Именно с этим исследователи связывают рост тревожности и эмоциональной нестабильности в крупных городах.
В Петербурге особую роль играют климат и свет. Длинный холодный сезон, короткий день и дефицит солнца заметно влияют на самочувствие. В таких условиях у некоторых развивается сезонное аффективное расстройство — состояние, при котором самочувствие ухудшается в определенные периоды года. Обычно это зима и осень, тогда симптомы становятся более выраженными во многом из-за нехватки света.
К этому добавляется ритм мегаполиса: спешка, многозадачность, бурный поток информации и ощущение, что нужно быть на связи почти круглосуточно. В таком режиме почти нет шансов нормально восстановиться. Паузы сокращаются, а полноценный отдых превращается в короткую передышку.
Как следствие — еще и ощущение одиночества. В большом городе оно возникает часто и не всегда связано с реальной изоляцией. Человек может быть окружен коллегами, друзьями, семьей и при этом не ощущать близости. На это во многом влияет формат общения: контактов становится больше, но они чаще поверхностные — рабочие чаты, созвоны, встречи, постоянные разговоры о делах и задачах. В результате возникает парадокс: вокруг много людей, но мало настоящей эмоциональной близости.
Почему это не только плохая новость
Параллельно меняется отношение россиян к психическому здоровью. То, что раньше откладывали или замалчивали, теперь обсуждают открыто. Обращение к специалисту больше не крайняя мера, а акт нормальной заботы о себе.
Это особенно заметно среди молодежи и людей среднего возраста. Психотерапия все чаще воспринимается как рабочий инструмент, а поддержка медикаментами — как один из вариантов помощи, а не что-то пугающее. С антидепрессантов постепенно спадает клеймо «тяжелых препаратов» и они становятся частью понятного, доказательного подхода к лечению.
На этом фоне меняется и портрет пациента. Сегодня за помощью приходят люди от 18 до 50 лет из самых разных сфер — студенты, IT-специалисты, предприниматели, врачи, менеджеры. Это не узкая группа, а почти весь активный городской слой
Уровень психологической осознанности в целом заметно вырос: петербуржцы лучше понимают свое состояние и чаще обращаются за помощью еще до того, как им станет критично плохо.
Так это тревожный сигнал или норма
Исследование о росте потребления антидепрессантов — не повод для однозначных выводов. За этими цифрами стоит сразу несколько процессов: с одной стороны, да, уровень напряжения высокий, с другой — мы (и вы!) просто начали это замечать и не оставлять без внимания. Раньше тревожные и депрессивные состояния чаще замалчивали или кое-как (не)справлялись с ними сами. Сейчас их называют своими именами, обсуждают и идут за помощью. Возможно, это и есть главный сдвиг: страдание перестает считаться нормой, а забота о себе — чем-то избыточным.
Редакция напоминает: антидепрессанты и другие психотропные препараты имеют противопоказания и должны назначаться только специалистом. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу.
