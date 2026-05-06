Петербург — лидер по потреблению антидепрессантов! Что стоит за статистикой и почему это не так плохо, как кажется — разбираемся с врачом-психиатром

О чем на самом деле говорят цифры

Будем смотреть на это не как на новостной повод, а как на процесс: за ростом потребления антидепрессантов может стоять сразу несколько разных тенденций, и не все из них связаны с ухудшением состояния.

Важно не переоценивать сами цифры: они не равны общему уровню депрессии в обществе. Да, рост назначений может говорить о том, что таких состояний становится больше. Но одновременно он показывает, насколько доступна помощь, как работает система направлений и готовы ли люди вообще обращаться к врачу. К тому же антидепрессанты применяются не только при депрессии, но и при тревожных расстройствах, панических атаках, ОКР, хронической боли, бессоннице и других нарушениях психоэмоционального состояния.

Почему кажется, что стало хуже

Мы и правда стали чаще сталкиваться с эмоциональными перегрузками. Напряжение все реже связано с конкретными событиями — теперь оно становится фоновым и почти не отпускает. Из-за этого появляется тревога, снижается настроение, накапливается усталость. Часто это ощущается не как четкая проблема, а как общее «плохо» — когда нет сил, мотивации и сложно сосредоточиться хоть на чем-то. Со временем к этому добавляются проблемы со сном, выгорание, апатия и панические атаки.

Как на это влияет город

Среда сама по себе создает петербуржцам дополнительную нагрузку. Мы давно привыкли к тому, что вокруг:

мало естественного света

не хватает зеленых зон

постоянный шум

много людей

однообразная визуальная среда

много сигналов и раздражителей, которые перегружают органы чувств

Все эти факторы действуют одновременно и создают фоновое напряжение, которое постепенно истощает внутренний ресурс. В результате даже обычные повседневные задачи отнимают больше сил, чем раньше. Именно с этим исследователи связывают рост тревожности и эмоциональной нестабильности в крупных городах.