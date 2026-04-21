Более 800 петербуржцев готовы спасать жаб на «Сестрорецком болоте». За пару дней горожане помогли тысячам земноводных

Волонтеры акции «Дорогу амфибиям» помогают серым жабам перебираться через дорогу в заказнике «Сестрорецкое болото». Чтобы земноводные не выходили на проезжую часть, вдоль трассы устанавливают специальные ограждения. Волонтеры собирают животных, которые скапливаются у барьеров, и переносят их на другую сторону дороги.

Как рассказали Собака.ru в дирекции ООПТ «Сестрорецкое болото», всего с начала этого сезона горожане перенесли более четырех тысяч серых жаб. Однако из-за похолодания миграция приостановилась. Теперь волонтеры ждут потепление, чтобы продолжить работу. Помощь требуется еще порядка 10 тысячам серых жаб.

Сейчас форма на участие в акции уже закрыта. «Но если есть возможность поволонтерить утром в будни, можно просто приехать без записи», — добавили в дирекции ООПТ. Присоединиться к акции могут люди старше 18 лет. Добираться до заказника необходимо своим ходом.

В 2025 году акция проходила с 15 апреля по 20 мая. Тогда в обе стороны волонтеры перенесли 22,5 тысячи серых жаб, годом ранее — 18,5 тысячи.