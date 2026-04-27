«Мегаполис», Антоха MC и Terelya выступят на музыкальном фестивале «Ночлежки». Он пройдет в поезде Москва — Петербург

Фестиваль пройдет в ночь на 22 мая прямо в поезде из Москвы в Петербург. Специально для него «Ночлежка» арендовала купейные вагоны поезда. Сам концерт пройдет в вагоне-ресторане по соседству, часть программы будет доступна в онлайн-трансляции. Программа начнется 21 мая в 22:05 на Ленинградском вокзале, отправление поезда — в 22:50. Концерт запланирован с 23:30 до 1:30, прибытие в Петербург — в 7:00.

Всего забронировано 35 мест: большую часть билетов разыграют среди тех, кто сделает пожертвование в размере 350 или 3500 рублей на странице проекта. Еще 10 мест можно выкупить за 35 000 рублей. Пассажирам советуют взять еду с собой — обслуживание в вагоне-ресторане не предусмотрено.

Все собранные средства направят на помощь бездомным: оплату ночлега, питание, юридическую и психологическую поддержку, восстановление документов и содействие в трудоустройстве.