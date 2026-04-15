В «Брусницын Лофте» выпускников детских домов научат заботиться о своем здоровье

На апрельской смене участники лагеря будут разбираться в основах самочувствия, устойчивости и баланса в повседневной жизни, а также изучать практические инструменты заботы о себе. Смену помогут провести партнеры: Анненкирхе, сеть продуктовых магазинов «ВкусВилл» и пекарни «Буше».

«Нешкола» — это цикл тематических городских смен, направленных на поддержку молодых людей с опытом сиротства или в кризисной ситуации. Эту программу команда «Анна помогает» запустила в феврале этого года. На проекте выпускники детских домов осваивают ключевые навыки взрослой жизни: от построения карьеры и финансовой грамотности до заботы о физическом и ментальном здоровье.

На первой смене, которая прошла с 27 февраля по 1 марта, людям с опытом сиротства рассказывали, как строить карьеру и обращаться с деньгами. Партнерами «Нешколы» тогда выступили компания pro.financy, молодежный центр «Вектор», гендиректор сети Etlon Coffee Найнта Обинов, основательница студий массажа лица Face room Полина Фролова и основатель Art of tea Андрей Власов.

Организаторы призывают поддержать инициативу: можно оставить донат или присоединиться к проекту в качестве партнера.