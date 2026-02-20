Благотворительный проект «Анна помогает» запустил новую программу «Нешкола» в Петербурге

Лагерные смены «Нешкола» разработаны благотворительным проектом «Анна помогает». Команда работает с молодыми людьми с опытом сиротства и выпускниками детских домов, помогая им осваивать практические навыки для самостоятельной жизни — от профессиональных компетенций до финансовой грамотности. За шесть лет команда реализовала образовательные курсы, профориентационные программы и выездной лагерь «Берег», а также поддержку в профессиональном становлении своих подопечных.

Первая смена цикла — «Деньги. Карьера. Бизнес» — состоится в бизнес-клубе Атланты (Большая Конюшенная, 8). Участники будут работать над собственными проектами, получать профориентацию, советоваться с экспертами и защищать идеи перед бизнес-практиками.

В образовательной части помогают компании pro.financy, которые отвечают за блок финансовой грамотности, а молодежный центр «Вектор» — ведет профориентацию. В программе также участвуют опытные предприниматели города. Гостями «Нешколы» станет Найнта Обинов, основатель сети Etlon Coffee, который расскажет о своем пути в бизнесе, Полина Фролова, основательница сети студий массажа лица Face room, Андрей Власов, основатель Art of tea.

Следующую смену «Нешколы» на тему «Здоровье и баланс» планируют провести в апреле. Организаторы приглашают к сотрудничеству площадки, партнеров и экспертов, готовых поделиться практическим опытом и включиться в развитие городских социальных инициатив. Также есть и другие способы поддержать работу проекта: пройти по ссылке и оставить донат на работу центра, который создает условия для социализации, профессионального развития и устойчивости в переходный период взросления.